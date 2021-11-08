Как отличить коронавирус от туберкулеза: инфографика

Туберкулез – излечительное заболевание, но нужно вовремя обратиться к медикам.

Если не принимать решительных шагов по борьбе с туберкулезом, смертность от него в Украине может возрасти вдвое. Одной из причин такой ситуации является схожесть симптомов этой болезни с коронавирусом.

В условиях пандемии бывает сложно отличить COVID-19 от туберкулеза. Как отличить симптомы болезней, объяснили в Центре общественного здоровья.

"Имеете повышение температуры, длительный кашель, слабость? Не откладывайте, обращайтесь к семейному врачу и проходите дополнительные скрининги. Лучше провести дополнительные обследования для исключения туберкулеза, чем допустить его разрушительное воздействие на организм", — говорят в ЦОС.

Так, в случае туберкулеза начало заболевания постепенное, в случае коронавируса – обычно острое. Температура тела у больных туберкулезом обычно не значительно повышена до 37°С, 37,2°С, только в тяжелых формах может быть выражена лихорадка; у инфицированных COVID-19 – обычно выраженная лихорадка, в легкой форме – до 38°С; в тяжелой – более 38°С.

Для туберкулеза характерна повышенная потливость ночью, для коронавируса — нехарактерна. Аналогичная ситуация и с понижением веса без причины.

Головная боль является характерным симптомом COVID-19, но туберкулезу это не свойственно. Тоже касается и боли в горле.

А вот кашель в случае туберкулеза длится более 2 недель; он является периодическим и чаще всего с мокротой; при заражении коронавирусом кашель обычно постоянный и преимущественно сухой.

При туберкулезе появляется задышка во время физических нагрузок, выраженная задышка наблюдается в тяжелых формах; если человек заражен коронавирусом, то задышка не характерная для легкой формы, появляется только в средней или тяжелой форме.

Кровохарканье наблюдается в тяжелых распространенных формах туберкулеза и возможно в случае тяжелого коронавируса.

"И помните, туберкулез — излечительное заболевание. Главное — регулярно принимать назначенные врачом препараты", — подчеркнули в Центре общественного здоровья.

Центр общественного здоровья

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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