Как "пахнет" болезнь": 5 запахов тела, которые не стоит игнорировать ради здоровья

После изнурительной тренировки или салата с луком, нет ничего удивительного, если появится неприятный запах. В большинстве подобных случаев простой душ, дезодорант или зубная паста легко исправят ситуацию. Но есть ситуации, в которых такими средствами не обойтись.

Запах тела часто сигнализирует о состоянии здоровья. Рассказываем, на какие "ароматы" нужно как можно быстрее обратить внимание и обратиться к врачу.

Сладкий, "фруктовый запах изо рта – симптом диабета или заболевания печени.

Если запах изо рта становится сладковатым не после употребления конфет или фруктов, а просто так, не стоит относиться к этому легкомысленно. В такой ситуации лучше пройти медицинское обследование, поскольку речь может идти о симптоме, свидетельствующем о проблеме с поджелудочной железой или с печенью.

Сладковатый запах изо рта может возникнуть вследствие сокращения выработки инсулина клетками поджелудочной железы и соответствующим повышением в крови содержания глюкозы. Попадая в легочный кровоток, а затем в альвеолы и бронхи, она пропитывает дыхание своим ароматом.

Приблизительно тот же механизм запускается при патологиях печени, связанных со злоупотреблением алкоголем. Этиловый спирт в норме последовательно превращается этим органом в глюкозу, ацетат (уксусную кислоту), а затем уже в углекислоту и воду и выводится с мочой или через систему дыхания. В случаях даже частичного поражения печеночной паренхимы этот цикл обрывается на промежуточной стадии. При этом засахаривается моча и ароматизируется дыхание.

Причиной сладкого запаха в этих случаях является ацетон, он и является причиной появления фруктового запаха изо рта. Поэтому, если вы заметили у себя фруктовый запах изо рта вместе с усталостью, сухостью во рту или болью в животе, немедленно обратитесь в больницу.

Зловонные ноги являются симптомом грибка стопы.

Виной невыносимого аромата от обуви может быть грибковая инфекция. Обратите внимание на стопы, если кожа вокруг пальцев ног сухая и шелушащаяся, на ней появились покраснения и волдыри, ногтевая пластина изменила цвет, деформирована, скорее всего, грибок, следует обратиться к дерматологу. Грибок стопы – лишь одно из неприятных кожных заболеваний, которым можно быстро заразиться или заразить других, требующее тщательного лечения

Плохо пахнущий стул — очень часто симптом непереносимости лактозы.

Когда тонкий кишечник не производит достаточно такого фермента как лактазу, который вовлечен в расщеплении лактозы — сахара, содержащегося в молочных продуктах, возникает зловонный запах стула, вздутие живота, специфический запах газов. Признаки лактозной недостаточности разнообразны — вздутие живота, урчание, боль в животе (колики), частый жидкий стул кислого запаха. Характерным проявлением недостаточности лактазы является метеоризм, вздутие живота, диарея, боли, возникающие через короткий промежуток времени после употребления молочных продуктов, содержащих лактозу.

Лактозная непереносимость встречается довольно часто. Следовательно, если ваши газы или стул пахнут особенно плохо после употребления молочных продуктов, не лишним будет записаться на прием к врачу, чтобы установить точный диагноз и исключить более серьезные заболевания, такие как болезнь Крона.

О чем сигнализирует плохо пахнущая урина

Причин специфического запаха мочи очень много. В первую очередь инфекции мочевыводящих путей, дрожжевая инфекция могут стать причиной едкого запаха мочи. Сами бактерии могут быть причиной неприятного запаха. Кроме запаха, инфекции сопровождают такие симптомы как желание чаще ходить в туалет, чувство жжения при мочеиспускании, зуд, покраснение и т.д. Неприятный запах мочи может быть вызван инфекциями, передающимися половым путем, камнями в почках, сахарным диабетом и даже приемом определенных лекарств.

Если вы заметили, что ваша моча пахнет подозрительно, обратитесь к врачу, который проведет необходимые анализы и определит причину возникновения едкого запаха.

Неприятный запах изо рта — причин много

Запах изо рта называют галитозом. Чаще он возникает вследствие размножения бактерий в полости рта. Причинами неприятного запаха могут быть:

Стоматиты, кариес, гингивиты, то есть воспаление десен.

Гайморит или другие воспаления в носовой полости, через которые человек может спать с открытым ртом. Слизистая оболочка из-за этого пересыхает и в ней растут бактерии, вызывающие неприятный запах.

Ангина и хронический тонзиллит, то есть поражение миндалин.

Плохой уход за зубами, остатки пищи и зубной налет может вызвать специфический запах.

Заболевание желудочно-кишечного тракта.

Есть несколько разновидностей неприятного запаха – сладкий, кислый, запах ацетона, каждый из них указывает на определенную проблему. Сладкий запах, как правило, свидетельствует о патологии печени или гепатите, кислый может быть вызван повышенной кислотностью в желудочно-кишечном тракте. запах ацетона обычно означает наличие сахарного диабета. Такой запах может возникнуть из-за обезвоживания, нарушения питания и заболевания желудочно-кишечного тракта. Важно своевременно обратиться к врачу, чтобы диагностировать болезнь и начать ее лечение.

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