Как перейти на зимнее время и не "сломать" весь режим - советы

Смена времени в Украине происходит дважды в год / © pexels.com

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В последнее воскресенье октября Украина традиционно переходит на зимнее время — переведем стрелки часов в час назад. Для организма такое изменение часто становится ощутимым потрясением.

Об этом пишет egeszsegkalauz.

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Чтобы переход на зимнее время прошел незаметно, начните перестраивать свой график примерно за неделю до нужной даты.

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Отступите назад, пока часы не перевели

Совет очень прост: переведите часы вперед не в воскресенье, а в субботу. Это мотивирует вас лечь спать раньше, и не ударит так больно по вашему самочувствию, когда проснетесь на следующее утро.

Специалисты также советуют в течение недели перед сменой времени ложиться спать каждый день на 15 минут раньше.

Просмотрите свои привычки по сну

Выключайте электронные приборы, по меньшей мере, за час до ухода спать, ведь голубой свет может мешать сонливости.

Избегайте приема пищи, а также алкоголя и кофе перед сном, и выполните особый ритуал перед сном.

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Это может быть ванна с теплой водой, мягкое растяжение или йога.

Смените утренние ритуалы

Правильная схема засыпания и пробуждения — это ключ к плавному изменению времени. Всего один день не сможет разрушить его.

Дневной свет за окном — совет вашим внутренним часам прекратить продуцировать мелатонин, гормон, заставляющий вас чувствовать себя сонными. Если вы чувствительны к изменению времени, не перегружайте первые несколько дней после перевода часов. Слишком много дел сделают усталость еще хуже.

Среди признаков плохого самочувствия в период перевода времени:

усталость

потеря концентрации

несвоевременный аппетит

дискомфорт желудочно-кишечного тракта

обострение сердечно-сосудистых проблем

частое изменение настроения

Напомним, что Украина входит в список из 70 стран мира, где весной и осенью традиционно переводят стрелки часов. А у 120 стран такой практики нет.

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