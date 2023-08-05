Как перезагрузить свое физическое и эмоциональное здоровье: 6 простых шагов

Когда, как ни в жаркие выходные, принять решение улучшить свое здоровье и вместе с тем жизнь. Перезагрузить свой организм, чтобы иметь отличную физическую форму и хорошее настроение – это лучшее, что можно сделать для себя. И лучше всего помогут в этом простые инструменты оздоровительной детокс-программы, которую с легкостью можно внедрить в свою повседневную жизнь. Что нужно сделать, чтобы перезагрузка принесла пользу и улучшила качество жизни – читайте дальше.

Составляйте меню на неделю

Импровизация с завтраками и ужинами – это самый плохой из вариантов, что может сразу отразиться тяжестью в желудке и лишними килограммами. Запланируйте время на составление меню, закупку продуктов и приготовление блюд. Где взять столько времени? Нехватку времени мы постоянно ощущаем только потому, что не управляем им. Можно уменьшить время в соцсетях или исключить из жизни ненужные длительные телефонные разговоры.

Начинайте день с улыбки

Такая «магия утра» положительно повлияет на целый день, поскольку мы способны самостоятельно регулировать свое настроение. Наша улыбка посылает положительный сигнал мозгу, где производятся «гормоны счастья». И именно они заставляют нас чувствовать себя счастливыми.

Включайте в ежедневное меню разноцветные овощи и фрукты

Разноцветный вкусный и полезный завтрак не только насытит, но и поднимет настроение. А ваш организм отблагодарит вас бодростью и прекрасной физической формой.

Мало-помалу меняйте свои привычки

Чтобы перезапустить свое здоровье и жизнь, стоит каждый день небольшими шагами делать что-нибудь для этого. Не требуется резких и кардинальных движений – обыденность меняется постепенно. Заведите себе сначала одну новую привычку, например, улыбаться утром, и практикуйте ее ежедневно, отслеживая положительные изменения. Затем переходите к следующей – готовить себе утренний разноцветный салат. Таким образом, вы получите положительные изменения в жизни и хорошее самочувствие.

Сделайте свою жизнь активной

После тяжелого рабочего дня прогуляйтесь в парке с собакой, сходите в спортзал или бассейн. Не важно, будете ли вы полчаса заниматься на тренажере, или гулять – эффект будет тот же. Вы почувствуете себя бодрыми и счастливыми, усталость исчезнет на раз. Физические нагрузки снимают нервное напряжение и стресс, о тревогах и депрессиях можно будет забыть навсегда.

Любимое дело

Если жизнь состоит только из «нужно», это истощает и превращает обыденность в беспросветную рутину. Обязательно каждый день занимайтесь тем, что вас вдохновляет. Это может быть чтение, просмотр любимых фильмов или вязание крючком. Когда мы занимаемся любимым делом, наш мозг отдыхает, а мы набираемся сил и становимся счастливее. Это очень важно для нашей самореализации и личной жизни. Ведь только счастливый и ресурсный человек может быть продуктивным на работе, спокойным и заботливым дома и дружественным в обществе.

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