Как пережить осень без болезней: простые советы, которые работают
Осень — это не только пора перемен природы и теплой одежды, но и сезон повышенного риска заболеваний. Осенью организм человека особенно уязвим к вирусным и простудным инфекциям.
Осень — сезон обострения многих хронических болезней, а также появления некоторых «классических» осенних заболеваний. Сезонная аллергия, простуда, эпидемии гриппа — это, к сожалению, далеко не полный перечень осенних угроз здоровью.
В то же время с переходом к холодной погоде, дождям и сырости, а также короткому световому дню в большинстве случаев снижается и иммунитет человека. Поэтому организм становится уязвимым к инфекциям и вирусам. Также из-за снижения иммунитета дают о себе знать и хронические болезни.
Врачи говорят, что одна из главных причин осеннего обострения — это снижение двигательной активности. Обычно летом мы гуляем, стараемся выйти на природу почаще, а вот осенью этого делать совсем не хочется. В большом городе на осеннее обострение хронических заболеваний также влияет плохая экология и загрязнение воздуха.
Самые распространенные осенние болезни:
Простуда и ОРВИ
Грипп
Пиелонефрит (воспаление почек)
Герпес
Обострение хронических заболеваний суставов
Обострение язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки
Сезонная аллергия (обычно на пыльцу сорняков)
Дерматозы
Нервные и психические расстройства
Врачи считают, что можно предотвратить большинство осенних обострений, если соблюдать простые правила:
соблюдать режим дня и закаляться
вести физически активный и здоровый образ жизни
соблюдать питьевой режим
избегать мест скопления людей, что уменьшит риск заболевания в разы
увлажнять воздух, проветривать, соблюдать чистоту и делать влажную уборку
промывать нос солевым раствором
Во время осенних холодов обязательно правильно питайтесь:
добавляйте в рацион больше фруктов и овощей
включить в рацион больше жирной морской рыбы, орехов
старайся есть отварное мясо, а не жирное
Ранее сообщалось, что в конце сентября в Украине начался новый эпидемический сезон гриппом, COVID-19 и другие острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ), который продлится до мая 2026 года. В этом сезоне, как и в предыдущие, ожидается циркуляция вирусов гриппа А не субтипированный, А (H1)pdm09, А (H3) и В.