Дата публикации
Категория
Здоровье
Количество просмотров
169
Время на прочтение
2 мин

Как пережить осень без болезней: простые советы, которые работают

Осень — это не только пора перемен природы и теплой одежды, но и сезон повышенного риска заболеваний. Осенью организм человека особенно уязвим к вирусным и простудным инфекциям.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Осень – пора болезней

Осень — пора болезней / © Credits

Осень — сезон обострения многих хронических болезней, а также появления некоторых «классических» осенних заболеваний. Сезонная аллергия, простуда, эпидемии гриппа — это, к сожалению, далеко не полный перечень осенних угроз здоровью.

В то же время с переходом к холодной погоде, дождям и сырости, а также короткому световому дню в большинстве случаев снижается и иммунитет человека. Поэтому организм становится уязвимым к инфекциям и вирусам. Также из-за снижения иммунитета дают о себе знать и хронические болезни.

Врачи говорят, что одна из главных причин осеннего обострения — это снижение двигательной активности. Обычно летом мы гуляем, стараемся выйти на природу почаще, а вот осенью этого делать совсем не хочется. В большом городе на осеннее обострение хронических заболеваний также влияет плохая экология и загрязнение воздуха.

Самые распространенные осенние болезни:

  • Простуда и ОРВИ

  • Грипп

  • Пиелонефрит (воспаление почек)

  • Герпес

  • Обострение хронических заболеваний суставов

  • Обострение язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки

  • Сезонная аллергия (обычно на пыльцу сорняков)

  • Дерматозы

  • Нервные и психические расстройства

Врачи считают, что можно предотвратить большинство осенних обострений, если соблюдать простые правила:

  • соблюдать режим дня и закаляться

  • вести физически активный и здоровый образ жизни

  • соблюдать питьевой режим

  • избегать мест скопления людей, что уменьшит риск заболевания в разы

  • увлажнять воздух, проветривать, соблюдать чистоту и делать влажную уборку

  • промывать нос солевым раствором

Во время осенних холодов обязательно правильно питайтесь:

  • добавляйте в рацион больше фруктов и овощей

  • включить в рацион больше жирной морской рыбы, орехов

  • старайся есть отварное мясо, а не жирное

Ранее сообщалось, что в конце сентября в Украине начался новый эпидемический сезон гриппом, COVID-19 и другие острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ), который продлится до мая 2026 года. В этом сезоне, как и в предыдущие, ожидается циркуляция вирусов гриппа А не субтипированный, А (H1)pdm09, А (H3) и В.

