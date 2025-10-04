Как пережить осень без болезней: простые советы, которые работают

Осень — пора болезней / © Credits

Осень — сезон обострения многих хронических болезней, а также появления некоторых «классических» осенних заболеваний. Сезонная аллергия, простуда, эпидемии гриппа — это, к сожалению, далеко не полный перечень осенних угроз здоровью.

В то же время с переходом к холодной погоде, дождям и сырости, а также короткому световому дню в большинстве случаев снижается и иммунитет человека. Поэтому организм становится уязвимым к инфекциям и вирусам. Также из-за снижения иммунитета дают о себе знать и хронические болезни.

Врачи говорят, что одна из главных причин осеннего обострения — это снижение двигательной активности. Обычно летом мы гуляем, стараемся выйти на природу почаще, а вот осенью этого делать совсем не хочется. В большом городе на осеннее обострение хронических заболеваний также влияет плохая экология и загрязнение воздуха.

Самые распространенные осенние болезни:

Простуда и ОРВИ

Грипп

Пиелонефрит (воспаление почек)

Герпес

Обострение хронических заболеваний суставов

Обострение язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки

Сезонная аллергия (обычно на пыльцу сорняков)

Дерматозы

Нервные и психические расстройства

Врачи считают, что можно предотвратить большинство осенних обострений, если соблюдать простые правила:

соблюдать режим дня и закаляться

вести физически активный и здоровый образ жизни

соблюдать питьевой режим

избегать мест скопления людей, что уменьшит риск заболевания в разы

увлажнять воздух, проветривать, соблюдать чистоту и делать влажную уборку

промывать нос солевым раствором

Во время осенних холодов обязательно правильно питайтесь:

добавляйте в рацион больше фруктов и овощей

включить в рацион больше жирной морской рыбы, орехов

старайся есть отварное мясо, а не жирное

Ранее сообщалось, что в конце сентября в Украине начался новый эпидемический сезон гриппом, COVID-19 и другие острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ), который продлится до мая 2026 года. В этом сезоне, как и в предыдущие, ожидается циркуляция вирусов гриппа А не субтипированный, А (H1)pdm09, А (H3) и В.