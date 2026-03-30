Как пить кофе, чтобы похудеть: ученые назвали идеальное время и главное условие

Кофе может быть не только утренним ритуалом для бодрости, но и действенным помощником в борьбе за стройную фигуру. Этот напиток способствует снижению или поддержанию веса, однако для достижения результата необходимо соблюдать четкие правила по времени его употребления.

Об этом пишет mdpi.

Ученые установили, что умеренное потребление кофе — от 1 до 7 чашек в неделю — помогает уменьшить общее количество жира в организме.

В частности, речь идет о наиболее опасной висцеральной жировой ткани и отложениях в области туловища. Кофеин активизирует процессы окисления жиров и немного увеличивает скорость метаболизма в покое, что позволяет организму тратить больше калорий.

Кроме того, кофе является естественным регулятором чувства голода. Исследования подтверждают, что употребление напитка непосредственно перед едой помогает ингибировать аппетит, что автоматически ведет к уменьшению порций.

Какое идеальное время для чашки кофе

Время приема кофеина непосредственно не сжигает жир, но он влияет на критические процессы в организме, отвечающие за это. Эксперты советуют соблюдать два основных временных правила.

Во-первых, кофе следует пить за 60 минут до тренировки. Это улучшает уровень энергии и производительность физических нагрузок, делая процесс контроля веса более эффективным и приятным.

Во-вторых, необходимо категорически избегать кофеина в вечернее время. Вечерний кофе нарушает цикл сна, что негативно сказывается на метаболизме и существенно усложняет процесс похудения.

В чем главное условие похудения

Сам по себе напиток низкокалорийный продукт, ведь он не содержит жиров или углеводов. Однако добавление подсластителей способно полностью перечеркнуть ожидаемую пользу.

Согласно исследованию 2023 года, регулярное добавление даже одной чайной ложки сахара в кофе статистически связано с увеличением веса. Для тех, кто стремится похудеть, важно отказаться от добавок, которые превращают полезный напиток в источник лишних калорий.

