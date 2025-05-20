Продукты / © unsplash.com

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Правильное питание — это одна из самых мощных инвестиций в собственное долголетие. По словам экспертов, суперпродукты, то есть продукты с высокой концентрацией антиоксидантов, минералов и полезных жиров могут укреплять иммунную систему, улучшать состояние сердца, мозга и даже кожи.

Об этом пишет Real Simple.

«Хотя не существует универсального определения суперпродукта, большинство из них отличаются высоким содержанием антиоксидантов, витаминов, клетчатки и жирных кислот, которые в совокупности оказывают профилактическое действие против болезней», — объясняет диетолог Дрю Росалес.

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Вот 9 суперпродуктов, которые могут стать вашими союзниками на пути к здоровой и долгой жизни:

Кимчи

Ферментированная капуста не только обогащена пробиотиками, улучшающими микробиом кишечника, но и содержит витамины A, C, железо и калий. «Этот продукт снижает воспаление, улучшает иммунитет и даже влияет на настроение», — рассказывает нутрициолог Елена Бакович (MS, RDN, CNSC). Ешьте кимчи сырым, добавляя в салаты или сэндвичи, чтобы сохранить пользу живых культур.

Порошок куркумы

Благодаря содержанию куркумина, специя оказывает сильное антиоксидантное действие. Куркумин помогает при воспалительных процессах, защищает мозг и может снижать риск таких болезней как артрит, рассеянный склероз и даже рак. Чтобы максимизировать усвоение, добавляйте в куркуму черный перец.

Черника

Одна чашка этой ягоды содержит витамины C, K и марганец. Но главное — это антоцианы, которые придают чернику ее глубокому цвету и помогают снизить риск сердечных заболеваний и диабета 2 типа. «Антиоксиданты в чернике замедляют старение клеток и уменьшают воспаление», — отмечает Росалес.

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Авокадо

Источник мононенасыщенных жиров, авокадо снижает «плохой» холестерин и укрепляет сердце. Кроме того, оно богато витаминами E, K, B-группы и калием. Жиры в авокадо поддерживают здоровье кожи, клеток и мозга.

Шпинат

Этот зеленый овощ — настоящий чемпион среди листовой зелени. Витамины A и C, магний, железо, клетчатка — все это поддерживает зрение, пищеварение и когнитивную функцию. «Лютеин и зеаксантин защищают глаза и мозг, что особенно важно с возрастом», — подчеркивает Бакович.

Капуста когда

Любимка современных диетологов, содержащих витамины A, C и K, кальций, калий, марганец и магний. Она укрепляет иммунитет, кости и поддерживает обмен веществ. Ее легко добавлять к полосе, салатам и запеканкам.

Чечевица

Источник растительного белка, фолиевой кислоты, железа, магния, цинка и полифенолов. Чечевица поддерживает мышечную массу, стабилизирует уровень сахара и снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Для лучшего усвоения ее рекомендуют предварительно замачивать.

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Семена чиа

Маленькое, но мощное: чиа содержит клетчатку, омега-3 жирные кислоты, кальций, магний и антиоксиданты. Семена поддерживают здоровье кишечника, костей и сердца. Его легко добавить в йогурт, смузи или ночную овсянку.

Темпи

Ферментированный соевый продукт — отличный источник белка, пробиотиков и минералов. Он поддерживает мышцы, укрепляет кости и улучшает работу пищеварительной системы. Добавьте темп в рагу, салаты или замените им мясо в привычных блюдах.

Важно помнить: не только отдельные продукты оказывают влияние на продолжительность жизни, но и общий стиль питания. Диетологи советуют:

потреблять не менее 5 порций овощей и фруктов ежедневно,

сократить количество сахара,

заменить простые углеводы на цельнозерновые.

«Эти простые привычки в сочетании с суперпродуктами могут существенно снизить риск развития хронических болезней», — говорит Росалес.

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Напомним, ранее мы писали, для защиты мозга от старческих заболеваний и сохранения его активности до глубокой старости медицинские эксперты рекомендуют есть чернику и орехи. Эти два продукта в тандеме действуют как естественный щит против когнитивных возрастных расстройств.