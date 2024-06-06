Как питание отца влияет на здоровье его сыновей: ученые обнародовали интересное исследование

Исследование доказывает, что чем выше индекс массы тела отца при зачатии, тем хуже метаболическое здоровье детей.

Избыток жирной пищи в рационе мужчины негативно влияет на качество спермы и соответственно – на здоровье его будущих детей, их способность правильно усваивать пищу (например, повышается риск непереносимости глюкозы, характерной для диабета). К такому выводу пришли немецкие ученые в результате исследования данных людей и мышей.

Об этом пишет Nature.

В ходе исследования группу самцов мышей кормили едой с высоким содержанием жиров в течение двух недель. Такой режим питания привел к изменениям типа РНК в митохондриях сперматозоидов – структурах внутри генерирующих энергию клеток. Пораженные молекулы, которые называются транспортными РНК, являются промежуточными продуктами в процессе транскрипции ДНК в белки.

Также читайте Какие продукты замедляют старение мозга: обнародованы результаты нового исследования

Сперма мышей, питавшихся жирной пищей, содержала больше коротких фрагментов транспортной РНК, чем сперма мышей, находившихся на диете с низким содержанием жиров. Такие фрагменты РНК могут действовать как эпигенетические регуляторы генома – например, повышая или снижая активность некоторых митохондриальных генов.

Увеличение активности митохондрий дает сперме достаточно сил, чтобы плыть и достичь яйцеклетки, но дополнительные митохондриальные РНК также передаются от отца к эмбриону, изменяя информацию, получаемую эмбрионом от отца, и причиняя вред его здоровью, объясняют исследователи.

Команда изучила не только клетки, но и общее здоровье людей и мышей, чьи родители ели слишком много жирной пищи и имели избыточный вес.

У около 30% мышей нашлись метаболические нарушения. Последующие эксперименты показали, что у этих мышей было гораздо больше митохондриальной тРНК от их родителей, чем у сыновей родителей-мышей, находящихся на диете с низким содержанием жиров.

Анализ данных 3431 детей показал, что высокий индекс массы тела отца во время зачатия ухудшает метаболическое здоровье детей.

Напомним, ранее ТСН.ua писал, что нельзя есть вечером: список продуктов, которые могут испортить сон.

Читайте также: