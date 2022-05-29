Как по возвращении подтвердить прививки, которые украинцы сделали за границей

Как по возвращении подтвердить прививки, которые украинцы сделали за границей

Все больше украинцев, которые в результате войны уехали за границу, возвращаются домой.

У многих из них возникает вопрос, как подтвердить прививки, сделанные за границей, по возвращении в Украину?

Лицам, получающим признанные ВОЗ прививки, должны выдать международное свидетельство о прививках по определенной форме.

Минздрав публикует инфографику, как должно выглядеть свидетельство о вакцинации и какая информация должна быть указана в нем.

Обратите внимание, когда вы приедете в Украину, предоставите полученный за границей сертификат семейному врачу или педиатру.

Врач внесет информацию в ЕСОЗ.

Напомним, главный государственный санитарный врач Украины рассказал также о том, какая ситуация с инфекционными заболеваниями в стране.

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