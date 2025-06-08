Как почистить свои сосуды дома: что нужно есть, чтобы избавиться от холестериновых бляшек

Эти пять овощей — настоящие защитники здоровья сердца. Они не только вкусные, но и способны поддержать соответствующую работу сосудов без лекарств. Если их регулярно есть, можно снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний и улучшить общее самочувствие уже через несколько недель.