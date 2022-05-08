Как подготовиться к плановой операции: разъяснение НСЗУ

В Украине отменили запрет на проведение плановых госпитализаций и сделок.
Рассказываем как попасть на плановую операцию во время войны и как к ней подготовиться.
Получите направление у лечащего врача
Правила проведения плановых операций в Украине не изменились. Чтобы сделать операцию бесплатно, нужно получить электронное направление у семейного или у лечащего врача.
Узнайте у врача, как нужно готовиться к операции и как происходит восстановление
В частности:
- сколько времени нужно будет провести в больнице;
- сколько – находиться в постельном режиме;
- какие есть ограничения в образе жизни;
- какая помощь потребуется при восстановлении;
- когда вы снова сможете начать активную жизнь.
Договоритесь с близкими, кто сможет помочь вам во время восстановления, сколько времени и какая именно помощь от этого человека потребуется
Найдите заведение, проводящее плановые операции в военное время.
Бесплатные плановые операции делают медицинские учреждения, заключившие с НСЗУ договор по направлениям Хирургические операции в стационарных условиях, Хирургия одного дня.
Однако во время военного состояния проводить плановые операции могут только те учреждения, которые имеют на это ресурсы. В определенных регионах продолжаются военные действия и больницы загружены ранеными.
Согласно Приказу Минздрава №507 заведения должны прекращать предоставлять услуги плановых госпитализаций при:
- загрузке более 70% коечного фонда терапевтического профиля;
- загрузке более 50% коечного фонда хирургического профиля;
- по решению структурных подразделений по вопросам здравоохранения областных, Киевской городской военных администраций с учетом тактической ситуации.
Актуальную информацию о регионах, где проводятся плановые операции, узнайте в контакт-центре НСЗУ по номеру 16-77.
Выберите больницу и позвоните по телефону, чтобы убедиться, что она проводит плановые операции.
Соберите необходимые вещи
НСЗУ оплачивает больницам весь спектр необходимых для пациента услуг:
- проведение операции и анестезия;
- инструментальные и лабораторные исследования;
- лекарства из Нацперечня лекарственных средств и расходные материалы;
- послеоперационный круглосуточный врачебный и медсестринский уход, обезболивание, медикаментозная терапия;
- питание в стационаре;
- медицинская реабилитация в остром периоде для предотвращения возникновения послеоперационных осложнений.
На сайте Есть лекарства можно проверить обеспеченность больниц лекарством.
В то же время, пациенту нужно позаботиться о личных вещах, которые ему понадобятся как в больнице, так и в другом городе, если для операции нужно ехать в другой регион.
Не откладывайте важные медицинские манипуляции, чтобы сохранить здоровье и качество жизни.
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