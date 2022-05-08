Как подготовиться к плановой операции: разъяснение НСЗУ

В Украине отменили запрет на проведение плановых госпитализаций и сделок.

Рассказываем как попасть на плановую операцию во время войны и как к ней подготовиться.

Получите направление у лечащего врача

Правила проведения плановых операций в Украине не изменились. Чтобы сделать операцию бесплатно, нужно получить электронное направление у семейного или у лечащего врача.

Узнайте у врача, как нужно готовиться к операции и как происходит восстановление

В частности:

сколько времени нужно будет провести в больнице;

сколько – находиться в постельном режиме;

какие есть ограничения в образе жизни;

какая помощь потребуется при восстановлении;

когда вы снова сможете начать активную жизнь.

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Договоритесь с близкими, кто сможет помочь вам во время восстановления, сколько времени и какая именно помощь от этого человека потребуется

Найдите заведение, проводящее плановые операции в военное время.

Бесплатные плановые операции делают медицинские учреждения, заключившие с НСЗУ договор по направлениям Хирургические операции в стационарных условиях, Хирургия одного дня.

Однако во время военного состояния проводить плановые операции могут только те учреждения, которые имеют на это ресурсы. В определенных регионах продолжаются военные действия и больницы загружены ранеными.

Согласно Приказу Минздрава №507 заведения должны прекращать предоставлять услуги плановых госпитализаций при:

загрузке более 70% коечного фонда терапевтического профиля;

загрузке более 50% коечного фонда хирургического профиля;

по решению структурных подразделений по вопросам здравоохранения областных, Киевской городской военных администраций с учетом тактической ситуации.

Актуальную информацию о регионах, где проводятся плановые операции, узнайте в контакт-центре НСЗУ по номеру 16-77.

Выберите больницу и позвоните по телефону, чтобы убедиться, что она проводит плановые операции.

Соберите необходимые вещи

НСЗУ оплачивает больницам весь спектр необходимых для пациента услуг:

проведение операции и анестезия;

инструментальные и лабораторные исследования;

лекарства из Нацперечня лекарственных средств и расходные материалы;

послеоперационный круглосуточный врачебный и медсестринский уход, обезболивание, медикаментозная терапия;

питание в стационаре;

медицинская реабилитация в остром периоде для предотвращения возникновения послеоперационных осложнений.

На сайте Есть лекарства можно проверить обеспеченность больниц лекарством.

В то же время, пациенту нужно позаботиться о личных вещах, которые ему понадобятся как в больнице, так и в другом городе, если для операции нужно ехать в другой регион.

Не откладывайте важные медицинские манипуляции, чтобы сохранить здоровье и качество жизни.

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