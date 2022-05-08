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Как подготовиться к плановой операции: разъяснение НСЗУ

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Как подготовиться к плановой операции: разъяснение НСЗУ

УНИАН

В Украине отменили запрет на проведение плановых госпитализаций и сделок.

Рассказываем как попасть на плановую операцию во время войны и как к ней подготовиться.

Получите направление у лечащего врача

Правила проведения плановых операций в Украине не изменились. Чтобы сделать операцию бесплатно, нужно получить электронное направление у семейного или у лечащего врача.

Узнайте у врача, как нужно готовиться к операции и как происходит восстановление

В частности:

  • сколько времени нужно будет провести в больнице;
  • сколько – находиться в постельном режиме;
  • какие есть ограничения в образе жизни;
  • какая помощь потребуется при восстановлении;
  • когда вы снова сможете начать активную жизнь.

Договоритесь с близкими, кто сможет помочь вам во время восстановления, сколько времени и какая именно помощь от этого человека потребуется

Найдите заведение, проводящее плановые операции в военное время.

Бесплатные плановые операции делают медицинские учреждения, заключившие с НСЗУ договор по направлениям Хирургические операции в стационарных условиях, Хирургия одного дня.

Однако во время военного состояния проводить плановые операции могут только те учреждения, которые имеют на это ресурсы. В определенных регионах продолжаются военные действия и больницы загружены ранеными.

Согласно Приказу Минздрава №507 заведения должны прекращать предоставлять услуги плановых госпитализаций при:

  • загрузке более 70% коечного фонда терапевтического профиля;
  • загрузке более 50% коечного фонда хирургического профиля;
  • по решению структурных подразделений по вопросам здравоохранения областных, Киевской городской военных администраций с учетом тактической ситуации.

Актуальную информацию о регионах, где проводятся плановые операции, узнайте в контакт-центре НСЗУ по номеру 16-77.

Выберите больницу и позвоните по телефону, чтобы убедиться, что она проводит плановые операции.

Соберите необходимые вещи

НСЗУ оплачивает больницам весь спектр необходимых для пациента услуг:

  • проведение операции и анестезия;
  • инструментальные и лабораторные исследования;
  • лекарства из Нацперечня лекарственных средств и расходные материалы;
  • послеоперационный круглосуточный врачебный и медсестринский уход, обезболивание, медикаментозная терапия;
  • питание в стационаре;
  • медицинская реабилитация в остром периоде для предотвращения возникновения послеоперационных осложнений.

На сайте Есть лекарства можно проверить обеспеченность больниц лекарством.

В то же время, пациенту нужно позаботиться о личных вещах, которые ему понадобятся как в больнице, так и в другом городе, если для операции нужно ехать в другой регион.

Не откладывайте важные медицинские манипуляции, чтобы сохранить здоровье и качество жизни.

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