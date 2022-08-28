Как подружиться с собственной спиной: что делать, если она болит

Если бы ваша спина умела говорить, она была бы очень недовольна.
Об этом пишет uahealth в Instagram.
- Во-первых, выпрямитесь, расправьте плечи – спине так комфортнее.
- Спине очень нужно комфортное рабочее место: удобный стул и стол, не кровать или диван.
- Обращайте на спину внимание каждый час. Поставьте таймер и выделите 5–10 минут: встаньте из-за рабочего места, двигайтесь, пройдитесь и измените положение тела. 5 минут каждый час, — это действительно очень поможет.
- Делайте зарядку: вечером, утром, в обеденный перерыв. Йога, танцы, бассейн, пилатес тоже подойдут. Все одинаково хорошо работает, основное условие – двигаться.
- Спине нравится массаж: релаксовый, корректирующий, лечебный.
- Пейте также много чистой воды. Вода улучшает транспортировку полезных макро- и микроэлементов, необходимых для нормального функционирования позвоночника.
- К тому же необходимы здоровый сон и питание. Если человек плохо спит, мышцы не восстанавливаются, теряют свою силу и упругость.
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