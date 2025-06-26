Ученые открыли новый способ похудеть / © Pixabay

Реклама

Исследователи из США обнаружили простой способ влиять на уровень сахара в крови без диет и ограничений. Нужно просто изменить порядок, в котором мы едим разные продукты.

Это открытие может стать новой стратегией по борьбе с ожирением и перееданием, пишет trumedical.co.uk.

Команда исследователей под руководством профессора Майкла Снайдера изучала, как очередность потребления питательных веществ влияет на уровень сахара в крови. В центре внимания оказались белки, клетчатка, жиры и углеводы. В эксперименте приняли участие 55 добровольцев, часть из которых имела симптомы преддиабета — состояния, что повышает риск развития диабета 2 типа. Им подавали одинаковое блюдо с рисом, который служил источником быстрых углеводов, но перед тем давали небольшие порции клетчатки, белка или жира.

Реклама

В результате выяснилось, если перед употреблением углеводов участники ели клетчатку или белок, то всплеск сахара в крови был значительно ниже. Жиры не снижали уровень глюкозы, но уменьшали скорость ее подъема, что также оказывало положительное влияние на метаболизм.

Как объясняют исследователи, резкие колебания уровня сахара в крови считаются одним из ключевых факторов развития ожирения и повышенного аппетита. После стремительного подъема глюкозы обычно наступает ее резкое падение, что вызывает сильное чувство голода и желание снова что-нибудь съесть.

«Съешьте салат или бургер перед картофелем фри», — советует профессор Снайдер.

По его словам, такое простое изменение может помочь людям контролировать аппетит, лучше усваивать пищу и снизить риск развития метаболических нарушений.

Реклама

Раньше мы писали, как можно похудеть на кефире за три дня.