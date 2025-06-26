- Дата публикации
Как похудеть без диет и ограничений — все гораздо проще, чем вы думали
Эксперты считают, что теперь не нужно себя истощать диетами и ограничениями — достаточно использовать простой способ питания.
Исследователи из США обнаружили простой способ влиять на уровень сахара в крови без диет и ограничений. Нужно просто изменить порядок, в котором мы едим разные продукты.
Это открытие может стать новой стратегией по борьбе с ожирением и перееданием, пишет trumedical.co.uk.
Команда исследователей под руководством профессора Майкла Снайдера изучала, как очередность потребления питательных веществ влияет на уровень сахара в крови. В центре внимания оказались белки, клетчатка, жиры и углеводы. В эксперименте приняли участие 55 добровольцев, часть из которых имела симптомы преддиабета — состояния, что повышает риск развития диабета 2 типа. Им подавали одинаковое блюдо с рисом, который служил источником быстрых углеводов, но перед тем давали небольшие порции клетчатки, белка или жира.
В результате выяснилось, если перед употреблением углеводов участники ели клетчатку или белок, то всплеск сахара в крови был значительно ниже. Жиры не снижали уровень глюкозы, но уменьшали скорость ее подъема, что также оказывало положительное влияние на метаболизм.
Как объясняют исследователи, резкие колебания уровня сахара в крови считаются одним из ключевых факторов развития ожирения и повышенного аппетита. После стремительного подъема глюкозы обычно наступает ее резкое падение, что вызывает сильное чувство голода и желание снова что-нибудь съесть.
«Съешьте салат или бургер перед картофелем фри», — советует профессор Снайдер.
По его словам, такое простое изменение может помочь людям контролировать аппетит, лучше усваивать пищу и снизить риск развития метаболических нарушений.
