Как похудеть и избавиться от вредных привычек: диетологи назвали всем известный спасительный продукт

Диетологи обнаружили один продукт, который позволяет улучшить рацион, сохранить здоровье зубов и облегчает отказ от курения.

Команда исследователей из университета Тафтса выяснила, что использование жвачки без сахара может сделать более эффективной диету и помочь избавиться от вредных привычек.

Об этом пишет Science Alert.

Диетологи проанализировали результаты Национального исследования здоровья и питания США (NHANES) и пришли к віводу, что жевание резинки без сахара дает человеку три результата, которые очень важны для его здоровья.

Здоровое питание

Участники исследования, периодически жевавшие диетическую резинку, всего за сутки заметили, что их рацион значительно улучшился. Они употребляли меньше сахара и реже делали перекусы в течение дня.

Диетологи пришли к выводу, что жевательная резинка уменьшает аппетит и тягу к сладкому, ускоряет метаболизм и улучшает переваривание пищи.

Исследователи советуют использовать резинку не только после еды, но и до того, как садиться за стол. По их мнению, это уменьшает общий объем пищи и количество калорий, которые необходимы человеку, чтобы наесться.

"Жевательная резинка не является чудодейственным лекарством, однако наше исследование — лишь последнее, демонстрирующее ее удивительные преимущества. И не только для диеты и уменьшения потребления сахара, но и для вашего здоровья в целом", – отметили ученые.

Здоровые зубы

Результаты исследования показали, что использование жевательной резинки хоть и не заменяет зубную щетку и пасту, однако защищает зубную эмаль в течение дня и уменьшает риск кариеса.

Это важно не только для обычной гигиены, но и потому, что некоторые хронические заболевания способствуют возникновению проблем в полости рта. Отрицательно на здоровье зубов влияют:

диабет;

сердечно-сосудистые заболевания;

ожирение;

депрессия.

Отказ от вредных привычек

Исследования также показали, что вредные привычки, а именно курение табака, часто являются поведенческими привычками, когда, например, человеку просто необходимо занять чем-то свой рот. Поэтому многие люди, пытающиеся бросить курить, начинают значительно переедать, чтобы заглушить желание взять сигарету. В таких случаях жевательная резинка без сахара может стать спасительным кругом.

Диетологи отметили, что периодическое жевание резинки без сахара целесообразно и полезно для здоровья, что подтверждают реальные научные данные.

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