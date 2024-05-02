Как похудеть после 45: ученые назвали самые полезные продукты для женщин во время менопаузы

Один из самых распространенных симптомов менопаузы – это быстрый набор избыточного веса. Поэтому женщинам в возрасте 40-50 лет очень тяжело держать фигуру стройной. Однако при правильном питании проблем с лишним весом можно избежать, даже не соблюдая жестких диет. Рассказываем, что нужно есть женщинам за сорок, чтобы не набрать лишний вес и быстро сжечь жировую ткань, отложившуюся на бедрах и животе.

Что нужно есть во время менопаузы женщинам за 40, чтобы быстро похудеть

Цельнозерновые продукты помогут уменьшить симптомы менопаузы и избежать увеличения веса. Зерна состоят из отрубей, зародыша и эндосперма, богатых минералами, витаминами и растительной клетчаткой, которые необходимы для женщин 45+. Это могут быть разнообразные каши, хлопья, макароны, коричневый и дикий рис, отрубной и цельнозерновой хлеб. Такие продукты крайне питательны для организма, поэтому более эффективны в борьбе с лишним весом.

помогут уменьшить симптомы менопаузы и избежать увеличения веса. Зерна состоят из отрубей, зародыша и эндосперма, богатых минералами, витаминами и растительной клетчаткой, которые необходимы для женщин 45+. Это могут быть разнообразные каши, хлопья, макароны, коричневый и дикий рис, отрубной и цельнозерновой хлеб. Такие продукты крайне питательны для организма, поэтому более эффективны в борьбе с лишним весом. Овощи. Здесь выбор очень разнообразен. Можно есть абсолютно все, если нет противопоказаний по здоровью. Только следует соблюдать норму при потреблении картофеля, поскольку это крайне крахмалистый продукт, который может быть слишком тяжелым для желудка. Наиболее полезными будут разнообразные виды капусты, зеленые листовые салаты, свекла, томаты, болгарский перец, зелень.

Здесь выбор очень разнообразен. Можно есть абсолютно все, если нет противопоказаний по здоровью. Только следует соблюдать норму при потреблении картофеля, поскольку это крайне крахмалистый продукт, который может быть слишком тяжелым для желудка. Наиболее полезными будут разнообразные виды капусты, зеленые листовые салаты, свекла, томаты, болгарский перец, зелень. Фрукты. С ягодами и фруктами также строгих ограничений нет, можно есть все, но в пределах нормы — яблоки, бананы, груши, цитрусовые, авокадо, арбуз, малину, клубнику и т.д. Ученые рекомендуют для более быстрого сжигания жировой ткани на животе и ягодицах после употребления фруктов выполнять физические упражнения. Это могут быть занятия в фитнес-центре, аэробика или прогулки на свежем воздухе.

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