Как похудеть в животе, если вам за 40: советы диетолога

Из-за гормональных изменений, замедления метаболизма женщинам за 40 избавиться от лишнего веса становится все сложнее. А так хочется быть стройной. Особенно беспокоит излишний жир на животе.

Диетология и фитнес-тренер Мэри Сабат делится советами, которые помогут избавиться от жира после 40 лет.

Можно ли похудеть в животе без спорта

По мнению диетологии для уменьшения веса важны не просто физические упражнения, а нужно комбинировать аэробные, высокоинтенсивные и силовые тренировки.

Такие аэробные упражнения, как ходьба, не быстрый бег, езда на велосипеде, плавание помогут сжечь лишние калории и поспособствовать общей потере веса.

К ним нужно подключить высокоинтенсивные интервальные тренировки. Они не только помогут сжечь калории, но и стимулируют организм терять жир, в частности брюшной. Вдобавок такие тренировки улучшают состояние сердечно-сосудистой системы.

Силовые тренировки ускорят метаболизм и помогут наращивать мышечную массу.

Что есть и не есть, чтобы похудеть в животе

Чтобы добиться успехов в похудении, нужно сосредоточиться на сбалансированном питании.

Чтобы получить плоский живот, по мнению диетолога, в рацион обязательно нужно включить разнообразные фрукты, овощи, цельные зерна, нежирные белки и полезные жиры.

Чтобы похудеть, нужно исключить неправильные продукты, это, например, обработанные продукты. Избегайте или хотя бы избегайте потребления сладкой пищи, обработанных закусок, высококалорийных напитков.

Важно каждый раз контролировать размер порций и практиковать осознанное питание. Осознанное питание – это когда вы не отвлекаетесь во время еды. Когда вы едите, без гаджетов, телевизора и т.п., вы заняты собой – прислушиваетесь к себе, сигналам тела, осознаете вкус.

Отсутствие стрессов, качественный сон

Не все понимают значимость сна для похудения, особенно в возрасте после 40 лет. В то время как сон не только важен для здоровья в целом, но помогает похудеть. Когда человек плохо или мало спит, как правило, он начинает больше есть, увеличивается вес. Спать нужно не менее 7-9 часов в день.

Постоянный стресс стимулирует усиленную выработку кортизола, гормона, который напрямую связан с накоплением жира, особенно на животе. Поэтому очень важно избегать стресса, или старайтесь, хотя бы его контролировать. Для этого практикуйте медитацию, йогу, упражнения на глубочайшее дыхание.

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