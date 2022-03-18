Как получить антиретровирусную терапию (АРТ) по месту фактического пребывания во время войны

Как получить антиретровирусную терапию (АРТ) по месту фактического пребывания во время войны

Из-за военной агрессии РФ многие украинцы вынуждены покинуть свои дома.

Для людей с ВИЧ, которые должны ежедневно принимать антиретровирусные препараты, очень важно не прерывать их прием, сообщили в Минздраве.

Сменившие место жительства могут получить антиретровирусную терапию по месту фактического пребывания.

Для этого необходимо обратиться в СПИД-центр или кабинет «Доверие». Врачи-инфекционисты и/или социальные работники свяжутся со СПИД-Центром в городе, где вы проживали, и получат информацию о вашей антиретровирусной терапии.

Для украинцев, которые не меняли место жительства и остались в родном городе, по-прежнему АРТ-препараты можно продолжать получать в СПИД-центре или в кабинете «Доверие», где стоите на учете.

Также добавим важную информацию о столбняке.

Инфицироваться столбняком можно при попадании грязи в рану или порез, вследствие укусов животных или травмирования острыми предметами.

Военные условия с ограниченным доступом к проточной воде и средствам гигиены, а также с повышенным риском ранений являются идеальной средой для возникновения столбняка, передает Минздрав.

Это инфекционная болезнь, которую вызывают бактерии Clostridium tetani. Они живут в почве и кишечном тракте животных. Инфицирование столбняком может происходить при попадании грязи в рану или в порез, вследствие укусов животных или травмирования острыми предметами.