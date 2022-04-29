Как получить бесплатную медицинскую помощь за границей: в Минздраве объяснили

Как получить бесплатную медицинскую помощь за границей: в Минздраве объяснили

Министерство здравоохранения собрало информацию о том, как вынужденным переселенцам из Украины получить бесплатную медицинскую помощь за границей.

Верифицированная информация из украинских и международных источников медицинского обслуживания в европейских странах, которые приютили больше всего украинцев, доступна на сайте Минздрава по этой ссылке.

Об этом Минздрав сообщает в своем Фейсбуке.

На сайте министерства можно беженцы из Украины могут найти информацию о том, как получить медпомощь в Польше, Словакии, Германии, Франции, Чехии, Румынии, Словении и Молдове. Однако этот перечень стран постоянно дополняется.

Минздрав отмечает, что по ссылке можно найти:

верифицированные контакты медицинских учреждений;

перечень услуг, которые доступны вынужденным переселенцам бесплатно;

информацию о том, где получить консультации врача на украинском языке;

как оформить рецепт на лекарства и многое другое.

Напомним, детский врач Лидия Бабич предоставляет перечень препаратов для взрослых и малышей, кому пришлось уехать из родительского дома.

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