Как получить бесплатную психиатрическую помощь ветеранам

Забота о психическом состоянии не менее важна, чем о физическом.

Пережитые события войны оставляют отражение и могут привести к негативным изменениям в психическом состоянии человека, если вовремя не обратиться за помощью.

Национальная служба здоровья Украины и Минветеранов предоставили информацию о том, как получить бесплатную медицинскую помощь психиатра ветеранам.

Для консультации психиатра, получения лекарств при расстройствах психики и поведения, а также амбулаторной и стационарной терапии в случае необходимости сначала нужно обратиться к семейному врачу, с которым подписана декларация или к любому врачу первички по месту нахождения. Он оценит состояние и при необходимости выпишет направление психиатру.

Однако обратиться к психиатру, предоставляющему услуги за амбулаторным пакетом, напрямую тоже возможно.

Направление к психиатру не требуется. Адрес ближайшего заведения, имеющего договор с НСЗУ по амбулаторному пакету, подскажут в контакт-центре по номеру 16-77.

Если психиатр диагностирует расстройства психики и поведения, он назначит лекарства, входящие в программу "Доступные лекарства". Препараты по этой программе можно получить бесплатно или с небольшой доплатой в любой аптеке, заключившей договор с НСЗУ. (https://cutt.ly/ENjHbUI)

Лечение в стационаре также бесплатно и покрывается Программой медгарантий. Направление врача для этого необязательно. Основанием для безвозмездной стационарной психиатрической помощи является самообращение, доставление бригадой скорой или направление от врача.

НСЗУ оплачивает медицинским учреждениям необходимые для пациентов препараты, консультации и исследования, а также сопровождение врачей и медсестер и

"Если у пациента нет острого течения болезни – он может получать психиатрическую помощь на дому или по месту своего пребывания. Такая помощь предусмотрена пакетом "Психиатрическая помощь, предоставляемая мобильными мультидисциплинарными командами", – добавляют специалисты.

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Направление на получение помощи от команды можно получить у врача-психиатра или у семейного врача.

Бесплатными для пациентов будут следующие медицинские услуги:

психиатрический осмотр и помощь;

индивидуальный план лечения и реабилитации;

проведение необходимых психодиагностических тестов у динамиков;

контроль состояния пациента, амбулаторные визиты к выздоровлению или стойкой ремиссии.

Напомним, в Украине было проведено масштабное исследование психологического состояния людей во время войны.

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