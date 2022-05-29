Как получить данные о вакцинации, если вы сменили место жительства в Украине или выехали за границу

Как получить данные о вакцинации, если вы сменили место жительства в Украине или выехали за границу

Что делать, если вы были вынуждены сменить место жительства в Украине или уехать за границу из-за войны РФ против Украины.

На вопросы получения данных о вакцинации ответили специалисты.

Поэтому Минздрав публикует видео, где вы найдете развернутые ответы на вопросы.

В каких документах есть записи о статусе вакцинации?

Минздрав отмечает: по возможности держите связь со своим семейным врачом. Даже если вы за границей, это можно сделать с помощью электронных средств связи.

Ведь если вам не удастся документально подтвердить прививку, будет считаться, что вы их не делали. Повторная прививка не вредит здоровью, но займет ваше время и ресурсы.

Напомним, главный государственный санитарный врач Украины рассказал также о том, какая ситуация с инфекционными заболеваниями в стране.

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