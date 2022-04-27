Как получить медицинскую помощь семейного врача, терапевта или педиатра внутренним переселенцам

Во время военных действий по-прежнему точкой входа в большинство медицинских услуг является врач первички.

Если вы переехали в другой населенный пункт, советуем в любом случае держать связь с вашим семейным врачом терапевтом или педиатром, если это возможно.

Даже дистанционно врач может помочь в решении многих вопросов, связанных со здоровьем, сообщает Национальная служба здоровья Украины.

Чем именно вам поможет врач

Если связи с вашим лечащим врачом нет, то найдите другого врача – заключать новую декларацию не нужно.

В таком случае следует обратиться в ближайшее медицинское учреждение, которое оказывает первичную медицинскую помощь. Подсказать номер телефона и адрес ближайшего заведения первички сможет контакт-центр НСЗУ. Звоните по номеру 16-77 в рабочие дни с 9 до 18:00.

Во время военных действий врачи первичной медицинской помощи должны вести учет перемещенных пациентов по специально определенной форме. В форме указываются фамилия, имя и отчество пациента, дата рождения, лекарства, принимаемые пациентом с указанием дозировки, а также данные о семейном враче, с которым заключена декларация.

Напомним, что у врача, оказывающего первичную медицинскую помощь, можно получить следующие услуги:

Динамическое наблюдение за состоянием здоровья, диагностику и лечение заболеваний, консультации по здоровому образу жизни;

Базовые тесты и анализы (общий анализ крови с лейкоцитарной формулой, общий анализ мочи, уровень глюкозы в крови, общий анализ холестерина, тесты на беременность, ВИЧ, вирусные гепатиты, COVID-19, тропонин);

Направление к врачам узкой специализации или на обследование;

Паллиативная помощь;

Рецепты на “Доступное лекарство”, а также инсулин, если это повторный рецепт;

Прививка в соответствии с календарем вакцинации.

Также напоминаем, что во время военных действий важно привиться против столбняка. Ведь заболевание может развиться из-за травмирования кожи и ранения, риск которых высок в условиях военного состояния. Для взрослых интервал между ревакцинациями составляет 10 лет. Проверьте дату последней прививки у себя и своих родных и своевременно позаботьтесь о вакцинации. Это – безвозмездно.

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