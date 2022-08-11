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Как получить медицинскую помощь в Чехии украинцам с временной защитой

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Как получить медицинскую помощь в Чехии украинцам с временной защитой

Как украинцы, выехавшие в Чехию, спасаясь от войны, могут получить медицинскую помощь в этой стране?

Украинцы, получившие временную защиту в Чехии, имеют право на такие же безвозмездные услуги в рамках государственной программы медицинского страхования, как и у граждан Чехии.

Об этом сообщает Минздрав со ссылкой на правила государственного страхования в Чехии.

Госстрахование покрывает почти все медицинские случаи, а также частично или полностью расходы на лекарства. Поэтому для временно переселенных лиц, не имеющих работы, медицинское обслуживание бесплатно – деньги за него платит чешское государство.

Минздрав / ©
Минздрав

Временно перемещенные украинцы могут подпадать под категорию граждан, не уплачивающих регулирующее собрание, предназначенное для того, чтобы пациенты не перегружали систему здравоохранения без лишней нужды.

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По информации специалистов, оформить страховку следует после получения временной защиты в Региональных центрах помощи Украине или государственных страховых компаний.

Первые 150 дней пребывания в Чехии с визой временно перемещенного медицинское страхование для украинцев оплачивает государство.

После 150 дней условия изменяются. Прежде всего, изменения касаются граждан в возрасте 18-64 года. По умолчанию для такой категории медицинское страхование становится платным.

Украинцы, приехавшие в Чехию, но не оформившие временную защиту, могут получить безвозмездную медицинскую помощь у врачей-волонтеров, перечень которых находится на сайте www.lekariproukrajinu. Среди них есть врачи, которые говорят на украинском или русском языке.

Бесплатную неотложную медицинскую помощь украинцам с временной защитой можно получить без страховки в государственных больницах Чехии.

Список и контакты таких учреждений указаны на сайте Министерства здравоохранения Чехии.

Добавим, что информационная линия Министерства здравоохранения для украинцев работает по телефону: +420226201221. Операторы владеют украинским.

Напомним, Федеральный совет Германии обнародовал информацию о новых правилах пребывания в стране граждан Украины. Изменения вступают в силу с 1 сентября 2022 года.

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Дата публикации
Просмотры
397
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