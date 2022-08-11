Как получить медицинскую помощь в Чехии украинцам с временной защитой

Как украинцы, выехавшие в Чехию, спасаясь от войны, могут получить медицинскую помощь в этой стране?

Украинцы, получившие временную защиту в Чехии, имеют право на такие же безвозмездные услуги в рамках государственной программы медицинского страхования, как и у граждан Чехии.

Об этом сообщает Минздрав со ссылкой на правила государственного страхования в Чехии.

Госстрахование покрывает почти все медицинские случаи, а также частично или полностью расходы на лекарства. Поэтому для временно переселенных лиц, не имеющих работы, медицинское обслуживание бесплатно – деньги за него платит чешское государство.

Минздрав

Временно перемещенные украинцы могут подпадать под категорию граждан, не уплачивающих регулирующее собрание, предназначенное для того, чтобы пациенты не перегружали систему здравоохранения без лишней нужды.

По информации специалистов, оформить страховку следует после получения временной защиты в Региональных центрах помощи Украине или государственных страховых компаний.

Первые 150 дней пребывания в Чехии с визой временно перемещенного медицинское страхование для украинцев оплачивает государство.

После 150 дней условия изменяются. Прежде всего, изменения касаются граждан в возрасте 18-64 года. По умолчанию для такой категории медицинское страхование становится платным.

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Украинцы, приехавшие в Чехию, но не оформившие временную защиту, могут получить безвозмездную медицинскую помощь у врачей-волонтеров, перечень которых находится на сайте www.lekariproukrajinu. Среди них есть врачи, которые говорят на украинском или русском языке.

Бесплатную неотложную медицинскую помощь украинцам с временной защитой можно получить без страховки в государственных больницах Чехии.

Список и контакты таких учреждений указаны на сайте Министерства здравоохранения Чехии.

Добавим, что информационная линия Министерства здравоохранения для украинцев работает по телефону: +420226201221. Операторы владеют украинским.

Напомним, Федеральный совет Германии обнародовал информацию о новых правилах пребывания в стране граждан Украины. Изменения вступают в силу с 1 сентября 2022 года.

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