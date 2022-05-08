из-за войны РФ против Украины многие граждане вынуждены были уехать за границу, в том числе и в Венгрию.

Минздрав сообщает, как получить медицинскую помощь в Венгрии.

Как отметили в ведомстве, сначала нужно получить статус временной защиты в стране.

Важно добавить, что по ссылке можно найти исчерпывающую информацию о том, как получить статус временной защиты в стране.

Напомним, во время лечения в Украине в стационаре назначенное врачом ультразвуковое исследование производится бесплатно. Как и все остальные необходимые обследования, ультразвуковое исследование входит в соответствующий пакет услуг. Поэтому обследование можно сразу в той же больнице, где лечится пациент.

Контакт-центр НСЗУ продолжает работать. По номеру 16-77 можно получить информацию о предоставлении медицинской помощи и работе медицинской системы во время военного положения, сообщает Минздрав.