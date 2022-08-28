Как получить нужное направление от врача: ответы на 5 самых распространенных вопросов от пациентов

Чтобы получить большинство медицинских услуг в Украине, бесплатно нужно направление от врача.

Отвечаем на пять часто задаваемых вопросов о направлении к узким специалистам и бесплатным процедурам.

Специалисты Национальной службы здоровья Украины предоставили разъяснение.

Какие врачи могут выписывать направление? Или только семейный врач?

Направления могут выписывать врачи первичной помощи, так и узкие специалисты.

Техническая возможность создать электронное направление у всех врачей, работающих в электронной системе здравоохранения (ЕСОЗ).

Направление выписывает врач, который считает необходимым назначить пациенту определенные исследования, процедуры или консультации для оценки состояния здоровья или назначения лечения.

Как правило, семейный врач выписывает направление на консультации к узким специалистам или на исследования. Если узкий специалист считает целесообразным направить пациента на дополнительные исследования или консультации, он должен сам выписать ему направление.

При этом для того чтобы получить услугу по направлению в рамках Программы медицинских гарантий пациент должен обратиться с ним в учреждения, заключившие договоры с НСЗУ.

Врач назначил несколько исследований или консультации, а на телефон пришло только одно направление. Почему так?

При создании направления в электронной системе здравоохранения врач указывает медицинскую услугу, которую необходимо предоставить пациенту. Это может быть как одна услуга, так и группа услуг, если они касаются одной проблемы. К примеру, консультация и исследования, или несколько процедур.

Такое направление будет групповым, но все равно будет один номер. Это 16-значный код, состоящий из цифр и букв.

Именно этот номер получает пациент на свой телефон посредством сообщения. Его нужно предоставлять во время каждого визита к специалистам, пока пациент не получит все указанные в направлении услуги.

Кто видит направление пациента в электронной системе?

Направления могут увидеть только те врачи, зарегистрированные и авторизованные в Электронной системе здравоохранения.

Направление конкретного пациента может видеть создавший его врач, а также врач, который его выполнил, то есть закрыл. Исключение составляет направление на лабораторную диагностику, которое может закрыть не только врач, который его выполнил, но и средний медицинский персонал заведения, где проводилась лабораторная диагностика.

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Также следует помнить, что семейный врач пациента имеет доступ к его медицинской истории, в том числе к выписанным и погашенным направлениям.

Нужно ли получать направление к узкому специалисту каждый раз?

Направления к врачу, у которого наблюдается пациент, не требуется.

Если пациент по другим причинам обращается в другое учреждение, он должен получить направление у семейного врача или врача, который его направил. В противном случае услуга может быть платной. Платить нужно официально в кассу медицинского учреждения по утвержденным тарифам.

Напоминаем, что направление не нужно также к семейному врачу, педиатру, психиатру, фтизиатру, стоматологу, наркологу, гинекологу. А также если пациент находится в неотложном состоянии. Ведь экстренная медицинская помощь оказывается без направления.

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Может ли врач выписывать бумажные направления?

На время действия военного положения врачи могут выписывать как электронные, так и бумажные направления. Это сделано для того, чтобы если у врача из-за определенных обстоятельств (например, таких как отсутствие интернета или электропитания) нет доступа к электронной системе здравоохранения, он бы все равно имел возможность направить пациента на необходимые медицинские услуги.

Заведения, заключившие договоры с НСЗУ, обязаны на время действия военного положения принимать пациентов с бумажными направлениями так же, как и с электронными.

Пациенты с бумажными направлениями имеют право получить бесплатно предусмотренные Программой медицинских гарантий медицинские услуги.

Напомним, во Львове украинские врачи вместе с британскими коллегами спасли пациента от ампутации, пересадив ему с бедра на голень "лоскут" тканей размером в 15 см.

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