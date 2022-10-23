Как получить обезболивающее для паллиативных и онкопациентов — разъяснение НСЗУ

В медицинской практике для обезболивания больных раком и для облегчения болевых синдромов у паллиативных пациентов используют наркотические лекарства.

С 1 ноября 2022 года их можно будет получить по электронному рецепту.

Об этом сообщили в Национальной службе здоровья Украины.

Речь идет о лекарственных средствах, оборот которых строго ограничен. В настоящее время эти препараты можно приобрести в аптеке исключительно по рецепту на специальном бланке формы №3.

Для улучшения доступа к этому лекарству и для усиления контроля за их отпуском, с ноября добавляется новый инструмент – электронный рецепт.

Выписать его сможет как узкий специалист, например онколог, у которого наблюдается пациент, так и семейный врач.

Также читайте Онкология и наследственность у женщин: какие мутации генов должны насторожить

Чтобы получить электронный рецепт, пациент должен быть зарегистрирован в электронной системе здравоохранения. Зарегистрировать пациента в ЕСОЗ может любой врач, к которому обратится пациент.

К слову, все пациенты, заключившие декларации с врачом, уже зарегистрированы в системе.

После осмотра и диагностики врач внесет данные о здоровье пациента в электронную систему, а также зафиксирует назначенное лекарство в виде электронного рецепта.

Пациенту придет смс-сообщение с номером рецепта и уникальным кодом погашения.

Дополнительно врач или медсестра или медбрат могут напечатать информационную справку с информацией о рецепте, действующем веществе препарата, дозировке, длительности лечения и рекомендации по приему.

Пациент или его представитель сможет погасить электронный рецепт в течение 10 дней. Для этого достаточно выделить фармацевту номер рецепта и код его погашения. Получить лекарства по е-рецепту можно будет в аптеке, подключенной к электронной системе здравоохранения и соответствующей лицензии.

Если пациент обратится за рецептом к врачу, медучреждение которого не подключено к электронной системе, врач выпишет бумажный рецепт на бланке розового цвета со сквозной нумерацией. Бланк обязательно заверяется подписью и печатью врача. Бумажный рецепт будет действовать параллельно с электронным до 2023 года.

Получить повторный е-рецепт на наркотические лекарства можно дистанционно при затяжном или хроническом заболевании или при необходимости продлить лечение. В таком случае пациент получит смс-сообщение с номером электронного рецепта и подтверждающим кодом.

Погасить е-рецепт в аптеке могут даже родные или близкие пациента. Достаточно будет назвать номер и код погашения рецепта, пришедшего на телефон пациенту.

Хотим обратить внимание, что оплачивает наркотические обезболивающие по е-рецепту пациент самостоятельно.

Однако в 2023 году Национальная служба здоровья планирует начать реимбурсацию этих препаратов. Чтобы пациенты смогли их получать бесплатно или с небольшой доплатой, так как сейчас получают препараты по программе "Доступные лекарства".

Напомним, 28 сентября министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что в Украине растет количество случаев заболевания COVID-19, но госпитализация находится на контролируемом уровне.

Читайте также: