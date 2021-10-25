Как помочь организму при переходе на зимнее время: советы экспертов

Как помочь организму при переходе на зимнее время: советы экспертов

В воскресенье, 31 октября, переведем стрелки часов на час назад.

В это воскресенье, 31 октября, Украина перейдет на зимнее время - переведем стрелки часов на час назад.

Советы опубликовал Центр общественного здоровья Украины.

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Как утверждают специалисты, когда мы переводим часы, происходит сбой "внутренных" часов и для того, чтобы адаптироваться к резкой смене режима дня, важно подготовиться заранее и постепенно.

Как помочь организму адаптироваться

За несколько дней до перевода часов попробуйте ложиться спать на некоторое время позже, так же и просыпаться.

Избегайте употребления кофеина за 6:00 до сна (кофе, чай, большинство газированных напитков).

Не употребляйте алкоголь и откажитесь от курения, особенно перед сном.

Не употребляйте тяжелую, острую, сладкую пищу с 4:00 до сна. Легкий перекус вполне допустим.

Физическая активность полезна каждому, но не перед сном. Больше двигайтесь днем, а вечером отправляйтесь на легкую прогулку.

Сделайте комфортный для себя температурный режим в спальне и регулярно ее проветривайте.

Обеспечьте тишину и уменьшите освещенность спальни во время сна. Уберите электронные устройства, в частности, телевизоры, компьютеры, смартфоны из спальни, или хотя выключайте их за 30 минут до сна.

Напоминают, что взрослые должны спать не менее 7:00 в сутки. Молодежь и люди с хроническими болезнями нуждаются девяти часов сна. И только незначительной группе людей достаточно спать до шести часов в сутки.

Как писали ранее, врач рассказывает о том, как переход на зимнее время влияет на организм, а также о том, как подготовиться к переводу часов. Подробнее — по посилланням.

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