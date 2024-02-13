Как помочь уставшему организму быстро восстановить силы: 7 продуктов, заряжающих энергией

Мы живем на высоких скоростях и постоянном стрессе. Конечно, наш организм работает на грани, поэтому хроническая усталость является нашим постоянным спутником. И кофе или энергетические напитки совсем не помогают быстро взбодриться и восстановить силы. Впрочем, врачи назвали семь продуктов, способных быстро восстановить энергетические запасы нашего организма. К тому же, они очень полезны, очень вкусны и не вредят фигуре. Рассказываем, что нужно есть, чтобы помочь организму быстро набраться сил, ссылаясь на Fit or fun.

Что нужно есть, чтобы быстро восстановить силы и энергию

Тыквенные семена. Это настоящий суперфуд для нашего организма. Этот продукт содержит белки, полиненасыщенные кислоты омега-3, витамины группы В, медь, марганец, железо и фосфор. Поэтому достаточно горстки семян тыквы, чтобы взбодриться и восстановить энергию.

Это настоящий суперфуд для нашего организма. Этот продукт содержит белки, полиненасыщенные кислоты омега-3, витамины группы В, медь, марганец, железо и фосфор. Поэтому достаточно горстки семян тыквы, чтобы взбодриться и восстановить энергию. Авокадо. Еще один суперпродукт, который за счет содержания белков и полиненасыщенных жирных кислот, заряжает наш организм силами и энергией на длительный промежуток времени. Поэтому фрукт достаточно полезен для тех, кто страдает ощущением хронической усталости и анемией.

Еще один суперпродукт, который за счет содержания белков и полиненасыщенных жирных кислот, заряжает наш организм силами и энергией на длительный промежуток времени. Поэтому фрукт достаточно полезен для тех, кто страдает ощущением хронической усталости и анемией. Бананы. Фрукты богаты витаминами, минералами, клетчаткой и углеводами, которые способны обеспечить наш организм достаточным количеством энергии. Врачи рекомендуют употреблять бананы ежедневно для тех, кто имеет постоянные физические нагрузки или тренировки.

Фрукты богаты витаминами, минералами, клетчаткой и углеводами, которые способны обеспечить наш организм достаточным количеством энергии. Врачи рекомендуют употреблять бананы ежедневно для тех, кто имеет постоянные физические нагрузки или тренировки. Жирная морская рыба. В частности, это все виды лососевой рыбы, скумбрия и сельдь, богатые жирными кислотами омега-3. Жирную рыбу следует есть не менее трех раз в неделю. Этого достаточно, чтобы обеспечить организм полезным макроэлементами, которые дают силы и восстанавливают энергию.

В частности, это все виды лососевой рыбы, скумбрия и сельдь, богатые жирными кислотами омега-3. Жирную рыбу следует есть не менее трех раз в неделю. Этого достаточно, чтобы обеспечить организм полезным макроэлементами, которые дают силы и восстанавливают энергию. Орехи. Это еще один суперфуд, который должен быть всегда под рукой, чтобы быстро восстановить силы тела и разума. Это могут быть грецкие орехи, миндаль, арахис и т.д.

Это еще один суперфуд, который должен быть всегда под рукой, чтобы быстро восстановить силы тела и разума. Это могут быть грецкие орехи, миндаль, арахис и т.д. Темный шоколад. Черный шоколад содержит теобромин – соединение, обеспечивающее наш организм энергией. Но следует употреблять не более 40 граммов продукта в день, поскольку он достаточно калорийный.

Черный шоколад содержит теобромин – соединение, обеспечивающее наш организм энергией. Но следует употреблять не более 40 граммов продукта в день, поскольку он достаточно калорийный. Яйца. В частности белок, содержащий витамины группы В, восстанавливающие силы организма и активирующие работу нашего мозга.

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