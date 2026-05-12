Как помолодеть на год без диет и зала: ученые рассказали секрет долголетия
Ученые обнаружили прямую связь между культурным досугом и состоянием человеческой ДНК.
Оказывается, поход в музей или чтение любимой книги может быть столь же полезен для долголетия, как и регулярное посещение спортзала. Новое исследование утверждает, что вовлеченность в искусство и культуру следует официально признать «полезным для здоровья поведением».
Об этом пишет Mirror.
В центре внимания исследователей были специфические участки ДНК, известные как метилирование ДНК. Они регулируют экспрессию генов и изменяются с годами, формируя основу так называемых «эпигенетических часов». Сравнив культурную активность людей с химическими изменениями в их генах, ученые проявили потрясающую закономерность.
Люди, чаще посещавшие галереи, музеи, театры или занимавшиеся чтением и музыкой, имели значительно младший биологический возраст. В частности, те, кто посвящал время искусству хотя бы раз в неделю, старели на 4% медленнее, чем те, кто игнорировал культурные мероприятия.
Ведущая автор исследования, профессор Дейзи Фанкорт из Института эпидемиологии и здравоохранения UCL, отметила важность этого открытия для медицины.
«Эти результаты демонстрируют влияние искусства на здоровье на биологическом уровне. Они предоставляют доказательства того, что участие в художественной и культурной жизни следует признать полезным для здоровья занятием, похожим на физические упражнения», — заявила Дейзи.
Сколько искусства нужно организму
Исследователи проанализировали семь разных вариантов «эпигенетических часов» и установили четкую дозировку для омоложения. Согласно данным ученых, даже нечастые культурные мероприятия оказывают положительный эффект:
занятия искусством три раза в год замедляют старение на 2%;
ежемесячные походы в музеи или чтение дают 3% замедления;
еженедельная активность — рекордные 4%.
Люди, которые уделяли внимание культуре еженедельно, в среднем были биологически на год моложе своих сверстников, которые этого не делали.
Почему музыка и книги работают как фитнес
Ученые объясняют, что каждый вид культурной деятельности содержит уникальные «ингредиенты», способствующие здоровью через физическую, когнитивную, эмоциональную и социальную стимуляцию. Предыдущие работы уже доказывали, что искусство снижает уровень стресса, уменьшает воспалительные процессы в организме и улучшает состояние сердечно-сосудистой системы.
Доктор Фейфей Бу, добавила, что это первое научное подтверждение связи культуры с темпами биологического старения.
«Наше исследование впервые дает доказательства того, что участие в искусстве и культуре связано с замедлением темпов биологического старения. Это дополняет растущий объем данных о том, что занятия искусством улучшают состояние при сердечно-сосудистых заболеваниях так же, как это делают физические упражнения», — подытожила доктор Бу.
Напомним, старейшая женщина мира прожила 117 лет, а ее биологический возраст оказался значительно ниже. Исследование показало необычное сочетание генов, микробиому и метаболизма.