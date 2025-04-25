Как понять, что больше нельзя пить газированные напитки: об этом почти никто не знает

Как понять, что вам нельзя пить газированные напитки / © www.freepik.com/free-photo

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Какие признаки того, что вам нельзя употреблять газированные напитки: объяснение врачей

Если после употребления газировки вы начинаете ощущать вздутие, тяжесть в желудке или изжогу — это тревожный сигнал. Такие симптомы указывают на то, что желудочно-кишечный тракт не способен справиться с нагрузкой. Ведь газированные напитки содержат углекислый газ, сахар и различные кислоты, которые раздражают слизистую желудка и могут обострить хронические заболевания ЖКТ.

Еще один важный симптом, на который нужно обратить внимание — это резкое чувство жажды после употребления напитка. Несмотря на то, что газировка кажется освежающей, из-за высокого содержания сахара она, напротив, обезвоживает организм. Если после стакана напитка хочется пить еще больше, то следует немедленно исключить его из рациона и перейти на обычную воду и натуральные напитки.

Также стоит насторожиться, если есть хоть один из этих симптомов:

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повышенная утомляемость;

частая головная боль;

скачки уровня сахара в крови (особенно у больных диабетом);

стремительный набор лишнего веса.

Врачи рекомендуют при появлении хотя бы одного из этих признаков отказаться от газировки и понаблюдать за реакцией организма. А еще необходимо заменить газированный напиток на полезные альтернативные варианты — воду с лимоном, травяные чаи или натуральные соки без сахара.