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Как понять, что больше нельзя пить газированные напитки: об этом почти никто не знает
В жару многие любят утолять жажду сладкой газировкой, не задумываясь о последствиях. Врачи говорят, что существуют симптомы, четко указывающие на то, что пора прекратить употреблять эти напитки.
Какие признаки того, что вам нельзя употреблять газированные напитки: объяснение врачей
Если после употребления газировки вы начинаете ощущать вздутие, тяжесть в желудке или изжогу — это тревожный сигнал. Такие симптомы указывают на то, что желудочно-кишечный тракт не способен справиться с нагрузкой. Ведь газированные напитки содержат углекислый газ, сахар и различные кислоты, которые раздражают слизистую желудка и могут обострить хронические заболевания ЖКТ.
Еще один важный симптом, на который нужно обратить внимание — это резкое чувство жажды после употребления напитка. Несмотря на то, что газировка кажется освежающей, из-за высокого содержания сахара она, напротив, обезвоживает организм. Если после стакана напитка хочется пить еще больше, то следует немедленно исключить его из рациона и перейти на обычную воду и натуральные напитки.
Также стоит насторожиться, если есть хоть один из этих симптомов:
повышенная утомляемость;
частая головная боль;
скачки уровня сахара в крови (особенно у больных диабетом);
стремительный набор лишнего веса.
Врачи рекомендуют при появлении хотя бы одного из этих признаков отказаться от газировки и понаблюдать за реакцией организма. А еще необходимо заменить газированный напиток на полезные альтернативные варианты — воду с лимоном, травяные чаи или натуральные соки без сахара.