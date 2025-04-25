ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Здоровье
Количество просмотров
178
Время на прочтение
1 мин

Как понять, что больше нельзя пить газированные напитки: об этом почти никто не знает

В жару многие любят утолять жажду сладкой газировкой, не задумываясь о последствиях. Врачи говорят, что существуют симптомы, четко указывающие на то, что пора прекратить употреблять эти напитки.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Как понять, что вам нельзя пить газированные напитки

Как понять, что вам нельзя пить газированные напитки / © www.freepik.com/free-photo

Какие признаки того, что вам нельзя употреблять газированные напитки: объяснение врачей

Если после употребления газировки вы начинаете ощущать вздутие, тяжесть в желудке или изжогу — это тревожный сигнал. Такие симптомы указывают на то, что желудочно-кишечный тракт не способен справиться с нагрузкой. Ведь газированные напитки содержат углекислый газ, сахар и различные кислоты, которые раздражают слизистую желудка и могут обострить хронические заболевания ЖКТ.

Еще один важный симптом, на который нужно обратить внимание — это резкое чувство жажды после употребления напитка. Несмотря на то, что газировка кажется освежающей, из-за высокого содержания сахара она, напротив, обезвоживает организм. Если после стакана напитка хочется пить еще больше, то следует немедленно исключить его из рациона и перейти на обычную воду и натуральные напитки.

Также стоит насторожиться, если есть хоть один из этих симптомов:

  • повышенная утомляемость;

  • частая головная боль;

  • скачки уровня сахара в крови (особенно у больных диабетом);

  • стремительный набор лишнего веса.

Врачи рекомендуют при появлении хотя бы одного из этих признаков отказаться от газировки и понаблюдать за реакцией организма. А еще необходимо заменить газированный напиток на полезные альтернативные варианты — воду с лимоном, травяные чаи или натуральные соки без сахара.

Связанные темы

Дата публикации
Количество просмотров
178
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie