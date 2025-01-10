Как понять, что организм страдает от недостатка витаминов: семь общих признаков

Дефицит полезных веществ в организме указывают повышенная ломкость волос и ногтей, трещинки в уголках рта, ухудшение способности видеть ночью и т.д.

Если рацион человека обеспечивает недостаточное для его организма потребление витаминов и минералов, это может вызвать разные нарушения, в том числе заметные снаружи.

Newsyou.info пишет, какие признаки указывают на такой дефицит полезных веществ.

Ломкие волосы и ногти. Повышенная ломкость, расщепленность волос и ногтей часто связана с нехваткой биотина, также известного как витамин B7. Наибольшему риску развития дефицита биотина подвергаются беременные женщины, упорные курильщики или пьющие люди, а также страдающие хроническими болезнями пищеварения. Кроме того, дефицит биотина может вызвать длительное использование антибиотиков и некоторых противосудорожных препаратов.

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Продукты, богатые биотином, включают яичные желтки, субпродукты, рыбу, мясо, молочные продукты, орехи, семена, шпинат, брокколи, цветную капусту, цельные зерна, бананы.

Язвы во рту или трещинки в уголках рта. Язвы во рту и вокруг него могут быть связаны с дефицитом железа или витамином группы В. Также на их нехватку указывают чрезмерная усталость, раздражительность, проблемы со сном, головокружение.

Восполнить недостаток железа помогают такие продукты, как птица, мясо, рыба, бобовые, темная зелень, орехи, семена и цельные зерна; нехватка витаминов группы В – те же продукты плюс яйца, разнообразная молочка, субпродукты.

Кровоточивость десен. В этом может быть виноват рацион, в котором не хватает витамина С. Другие общие признаки дефицита витамина С включают появление кровоподтеков, медленное заживление ран, сухую чешуйчатую кожу, частые кровотечения из носа.

Дефицит витамина С возникает, когда употребляется слишком мало свежих фруктов и овощей. Ежедневно необходимо съедать по крайней мере 2 каких-нибудь фрукта и 3-4 порции овощей.

Ухудшение способности видеть ночью. Так называемая куриная слепота часто связана с недостаточным потреблением витамина А, который необходим для выработки родопсина, пигмента в сетчатках глаз, что помогает видеть ночью. При отсутствии лечения куриная слепота может перерасти в ксерофтальмию – состояние, которое может повредить роговицу и в конечном счете привести к слепоте.

К продуктам, богатым витамином А относятся мясные и молочные, а также яйца, рыба, темно-зеленые лиственные овощи и зелень, овощи желтого и оранжевого цвета.

Перхоть и себорейный дерматит. Они проявляют себя зудом и шелушением кожи (перхоть в основном ограничивается кожей головы, а себорейный дерматит может затрагивать лицо, верхнюю часть груди, подмышки, пах). Их появление может быть связано с недостатком цинка и витаминов группы В.

Для заполнения этих веществ в организме необходимо употреблять такие продукты как цельное зерно и орехи, птицу, мясо, рыбу, яйца, молочные продукты, бобовые, зеленые и некрахмалистые овощи, морепродукты.

Красные или белесые шишки на коже. Очень мелкие, похожие на муравьев, пузырьки на коже известны как кератоз пиларис. Их появление врачам не до конца понятно, но они склонны связывать его с нехваткой витаминов А и С в организме.

Синдром беспокойных ног. Хотя точные причины такого синдрома до сих пор не до конца ясны, существует связь между симптомами и уровнем железа в крови человека: при низком содержании железа синдром беспокойных ног проявляется с особой интенсивностью.

Для получения железа следует налегать на такие продукты как мясо, птица, рыба, бобовые, темная зелень, орехи, семена и цельное зерно. Кроме того, для полноценного усвоения железа нужно достаточно получать витамин С.

Ранее ТСН.ua сообщал, к чему может привести повышенное количество витамина D.

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