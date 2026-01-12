ТСН в социальных сетях

Здоровье
Как понять, что организму не хватает магния: проверьте себя

Организм не может самостоятельно производить магний, поэтому его следует получать из пищи или пищевых добавок.

Недостаток магния может приводить к различным симптомам, которые часто остаются незамеченными / © Pexels

Магний — это один из важнейших минералов для поддержания здоровья человека. Он участвует более чем в 300 биохимических процессах в организме: регулирует работу мышц и нервной системы, поддерживает здоровье сердца, укрепляет кости и способствует энергетическому обмену. Недостаток магния может приводить к различным симптомам, часто остающимся незамеченными.

Об этом пишет Prevention.

Низкий уровень магния проявляется следующими симптомами:

  • Усталость — магний участвует в выработке энергии на клеточном уровне. Его недостаток может приводить к постоянному ощущению усталости, снижению выносливости и энергии

  • Мышечные судороги и спазмы: дефицит делает нервы и мышцы более возбуждающими

  • Тревога и раздражительность — когда уровень магния низкий, мозг и мышцы могут работать перегружены

  • Нерегулярное сердцебиение: магний стабилизирует электрическую активность сердца

  • Головные боли и мигрень: дефицит повышает риск

  • Проблемы со сном: помогает засыпанию и отдыху

  • Гипертония: минерал расслабляет стенки сосудов

  • Перепады настроения и депрессии

Основные причины нехватки магния:

  • Неправильное питание с недостаточным количеством магния, а также стрессы

  • Чрезмерное употребление алкоголя

  • Хронические заболевания ЖКТ

  • Длительный прием некоторых лекарственных средств (диуретики, антибиотики)

  • Высокие физические нагрузки

Диагностировать дефицит магния можно с помощью лабораторных анализов крови или мочи. Однако иногда уровень магния в крови может оставаться нормальным, даже если в тканях он понижен. Поэтому врач учитывает клинические симптомы и анамнез пациента.

В случае подозрения на дефицит магния не рекомендуется заниматься самолечением. Правильный подбор дозировки добавок магния должен осуществлять врач.

Раньше мы писали о том, в чем польза магния, что он лечит, в каких продуктах содержится. Больше об этом читайте в новости.

