Как понять, что организму не хватает магния: проверьте себя

Магний — это один из важнейших минералов для поддержания здоровья человека. Он участвует более чем в 300 биохимических процессах в организме: регулирует работу мышц и нервной системы, поддерживает здоровье сердца, укрепляет кости и способствует энергетическому обмену. Недостаток магния может приводить к различным симптомам, часто остающимся незамеченными.

Низкий уровень магния проявляется следующими симптомами:

Усталость — магний участвует в выработке энергии на клеточном уровне. Его недостаток может приводить к постоянному ощущению усталости, снижению выносливости и энергии

Мышечные судороги и спазмы: дефицит делает нервы и мышцы более возбуждающими

Тревога и раздражительность — когда уровень магния низкий, мозг и мышцы могут работать перегружены

Нерегулярное сердцебиение: магний стабилизирует электрическую активность сердца

Головные боли и мигрень: дефицит повышает риск

Проблемы со сном: помогает засыпанию и отдыху

Гипертония: минерал расслабляет стенки сосудов

Перепады настроения и депрессии

Основные причины нехватки магния:

Неправильное питание с недостаточным количеством магния, а также стрессы

Чрезмерное употребление алкоголя

Хронические заболевания ЖКТ

Длительный прием некоторых лекарственных средств (диуретики, антибиотики)

Высокие физические нагрузки

Диагностировать дефицит магния можно с помощью лабораторных анализов крови или мочи. Однако иногда уровень магния в крови может оставаться нормальным, даже если в тканях он понижен. Поэтому врач учитывает клинические симптомы и анамнез пациента.

В случае подозрения на дефицит магния не рекомендуется заниматься самолечением. Правильный подбор дозировки добавок магния должен осуществлять врач.

