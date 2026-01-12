- Дата публикации
-
- Категория
- Здоровье
- Количество просмотров
- 135
- Время на прочтение
- 2 мин
Как понять, что организму не хватает магния: проверьте себя
Организм не может самостоятельно производить магний, поэтому его следует получать из пищи или пищевых добавок.
Магний — это один из важнейших минералов для поддержания здоровья человека. Он участвует более чем в 300 биохимических процессах в организме: регулирует работу мышц и нервной системы, поддерживает здоровье сердца, укрепляет кости и способствует энергетическому обмену. Недостаток магния может приводить к различным симптомам, часто остающимся незамеченными.
Об этом пишет Prevention.
Низкий уровень магния проявляется следующими симптомами:
Усталость — магний участвует в выработке энергии на клеточном уровне. Его недостаток может приводить к постоянному ощущению усталости, снижению выносливости и энергии
Мышечные судороги и спазмы: дефицит делает нервы и мышцы более возбуждающими
Тревога и раздражительность — когда уровень магния низкий, мозг и мышцы могут работать перегружены
Нерегулярное сердцебиение: магний стабилизирует электрическую активность сердца
Головные боли и мигрень: дефицит повышает риск
Проблемы со сном: помогает засыпанию и отдыху
Гипертония: минерал расслабляет стенки сосудов
Перепады настроения и депрессии
Основные причины нехватки магния:
Неправильное питание с недостаточным количеством магния, а также стрессы
Чрезмерное употребление алкоголя
Хронические заболевания ЖКТ
Длительный прием некоторых лекарственных средств (диуретики, антибиотики)
Высокие физические нагрузки
Диагностировать дефицит магния можно с помощью лабораторных анализов крови или мочи. Однако иногда уровень магния в крови может оставаться нормальным, даже если в тканях он понижен. Поэтому врач учитывает клинические симптомы и анамнез пациента.
В случае подозрения на дефицит магния не рекомендуется заниматься самолечением. Правильный подбор дозировки добавок магния должен осуществлять врач.
Раньше мы писали о том, в чем польза магния, что он лечит, в каких продуктах содержится. Больше об этом читайте в новости.