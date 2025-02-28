Как понять, что у человека шизофрения: первые признаки, симптомы, причины болезни

Шизофрения – это серьезное психическое заболевание, которое приводит к нарушению мышления, эмоциональной сферы и способности управлять собственными чувствами. Болезнь может проявляться психозами, когда человек теряет связь с реальностью, а также нарушением социальной адаптации и когнитивных функций.

Как утверждают эксперты, обычно шизофрения впервые проявляется в молодом возрасте от 15 до 25 лет, хотя у женщин это может произойти чуть позже. Болезнь встречается примерно с одинаковой частотой у мужчин и женщин, поражая около 0,4-0,6% населения.

Без должного лечения шизофрения прогрессирует, что может привести к полной потере трудоспособности. В некоторых случаях, особенно во время обострений, человек может представлять опасность для себя или окружающих.

Как распознать первые признаки шизофрении

Шизофрения диагностируется довольно часто – примерно у 6 человек из 1000. Признаки этого расстройства проявляются постепенно, поэтому окружающие вначале могут воспринимать их как обычную эксцентричность или временные изменения в поведении. Например, человек, ранее бывший усердным учеником или успешным работником, внезапно начинает пренебрегать учебой или работой, теряет интерес к собственному внешнему виду, становится отшельником.

К первым тревожным звоночкам относятся:

Избегание социальных контактов. Активный и коммуникабельный человек постепенно начинает избегать друзей, удаляется от родных, теряет интерес к хобби и прекращает исполнять привычные социальные роли.

Амбивалентность в чувствах. Больной одновременно испытывает противоречивые эмоции – любовь и ненависть, радость и уныние, страх и восхищение.

Нарушение речи. Человеку становится трудно выражать свои мысли, он путается во фразах, уклоняется от прямых ответов, а его разговоры могут быть несвязными.

Утрата способности к концентрации. Обычные дела, такие как чистка зубов или выбор одежды, становятся проблемой. Человек забывает выполнять даже базовые задачи.

Повышенная тревожность и депрессивные состояния. Часто развивается обсессивно-компульсивное поведение, апатия или глубокая депрессия.

С течением времени эти симптомы становятся более выраженными, а их интенсивность возрастает. К сожалению, многие обращаются к врачу уже тогда, когда болезнь прогрессирует и проявляется в классической форме.

Основные симптомы шизофрении

Это плюс симптомы, когда у человека появляются такое, чего раньше не было, чего не должно быть и минус симптомы, наоборот, что-то исчезает.

Главными и показательными симптомами шизофрении являются галлюцинации (чаще слуховые) и бред

Больные могут слышать голоса, видеть нереальные образы или даже испытывать физические прикосновения, которых нет. Наиболее распространены слуховые галлюцинации – голоса, комментирующие поведение человека, приказывают ему что-то сделать или критикуют. Зрительные галлюцинации могут включать видение страшных созданий, теней, призраков или сцен насилия. Некоторые пациенты чувствуют, что их тело гниет или изменяется. Часто шизофреники считают, что их контролируют посторонние силы, которые находятся под наблюдением высших существ или тайных организаций.

Подавляющее большинство пациентов (до 90%) сталкиваются с бредом – ложными убеждениями, которые кажутся им неоспоримой правдой. Например, «Меня преследуют тайные службы», «Я избран для великой миссии», «У меня чрезвычайные способности: могу летать, читать мысли или разговаривать с мертвыми». Больной может говорить, что общается с богом, инопланетянами и т.д. Часто выражает опасения, что его преследуют, пытаются отравить, хотят получить его состояние и прочее.

Но, как считает врач-психиатр Виктория Перепылица, разговоры с самим собой не всегда являются признаком шизофрении. Многие люди ведут внутренние диалоги, особенно дома, и это не значит, что у них психическое расстройство. Также, ощущение присутствия умершего человека или слышный его голос может быть проявлением расстройства восприятия, например, иллюзией, которая может возникнуть и у здоровых людей. Только врач может отличить нормальные проявления от симптомов шизофрении.

Удивительное поведение

Характер поведения человека меняется кардинально, старательный ученик внезапно становится бездельником, любитель чистоты погружается в беспорядок и антисанитарию, общительный человек избегает общения.

Больные могут вести себя неадекватно, проявлять внезапную агрессию или, напротив, терять способность проявлять эмоции. Зачастую они отказываются от каких-либо социальных контактов и проводят большую часть времени в изоляции.

Нарушение мышления

Человек перестает строить логические предложения, его язык становится отрывочным и нелогичным. Могут появиться вымышленные слова, повторяющиеся фразы или несвязный поток мыслей. Возможно приступы бесконтрольного речевого потока или, наоборот, заторможенность речи, когда больной обрывается на полуслове и не помнит, что зачем говорил.

Ступор

Иногда при шизофрении наблюдаются кататонические симптомы, такие как ступор. Это состояние, когда человек становится молчаливым, даже до полного молчания (мутизм), отказывается от еды, может долго оставаться в одной позе, а его взгляд становится неподвижным.

Минус симптомы – это апатия, отсутствие желания что-то делать, безэмоциональность, безэнергичность, безразличие к собственному облику. Впоследствии даже базовые потребности – еда, сон, личная гигиена – перестают иметь значение для больного.

Шизофрения часто сопровождается депрессией, и значительная часть больных, до 40%, пытаются покончить с собой. Как и при многих психических заболеваниях, при шизофрении отсутствует критичность к своему состоянию, то есть больной не осознает, что то, что он видит, слышит и думает – это бред и галлюцинации, а не реальный мир.

Какие причины шизофрении

Есть много причин болезни: как генетические, так и не генетические.

Наиболее доказательная – это дофаминная теория. Дисбаланс нейромедиаторов в мозге может вызвать симптомы шизофрении.

Если, например, ваша мать болела шизофренией, нужно быть несколько настороженным, потому что наследственный фактор играет роль. Стресс или травма, как спусковые механизмы, которые могут запустить процесс. Само по себе, из-за чего-то в отдельности такая болезнь не возникнет, это должна быть комбинация генетических и не генетических факторов.

Влияет ли возраст на болезнь? Возраст сам по себе не является фактором риска развития шизофрении. Как утверждают специалисты, болезнь чаще всего начинается в возрасте 20-35 лет, это так называемый "дебют" шизофрении. Нет доказательств того, что с возрастом вероятность развития болезни растет.

Предрасположенность к шизофрении не зависит от пола. Важнее учитывать индивидуальные особенности человека. Шизофрения, как и любое психическое заболевание, проявляется по-разному у каждого человека.

Если вы заметили у близкого человека странное поведение, лучше обратиться к врачу. Психиатры имеют специальные вопросы для диагностики, но всегда адаптируют их к конкретному человеку. Шизофрению сложно диагностировать, поэтому требуется квалификация врача и понимание, как болезнь может проявляться.

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