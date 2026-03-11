ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Здоровье
395
1 мин

Как понять, что в организме дефицит цинка и чем его восполнить

Запасы цинка могут истощать прием алкоголя, нерациональное питание и прием некоторых медикаментов.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Дефицит только одного витамина способен кардинально ухудшить качество жизни

Дефицит только одного витамина способен кардинально ухудшить качество жизни / © Pixabay

Цинк — один из ключевых микроэлементов, участвующий в более чем 300 ферментативных реакциях.

Недостаток цинка может привести к различным проблемам со здоровьем, таким как ослабление иммунной системы, задержка роста и развития, проблемы со зрением, потеря вкуса и обоняния, депрессия, проблемы с кожей и волосами, повышенная уязвимость к инфекциям. Организм не накапливает цинк, поэтому его нужно регулярно получать с едой или добавками.

На усвояемость организмом цинка негативно влияет злоупотребление алкоголем. Кроме того, дефицит микроэлемента чаще всего можно наблюдать у вегетарианцев или людей, длительно придерживающихся строгих ограничений в питании.

Очень важно следить за уровнем цинка беременным и кормящим женщинам.

В каких продуктах содержится цинк

Цинк содержится в большом количестве продуктов, включая мясо, птицу, рыбу, молочные продукты, яйца, орехи, семена, зеленые овощи, фрукты и ягоды. Наибольшее количество цинка содержится в морепродуктах, таких как устрицы, креветки и кальмары.

Цинк помогает:

  • укреплять иммунную систему

  • улучшает зрение

  • способствует здоровью кожи и волос

  • улучшает настроение и уменьшает риск различных заболеваний, таких как диабет, артериосклероз и рак

Раньше мы писали о том, что происходит с организмом, если не хватает магния. Медики предупреждают: дефицит магния часто маскируется под обычную усталость или стресс, оставаясь недиагностированными годами.

