Как понять, что в организме дефицит цинка и чем его восполнить

Цинк — один из ключевых микроэлементов, участвующий в более чем 300 ферментативных реакциях.

Недостаток цинка может привести к различным проблемам со здоровьем, таким как ослабление иммунной системы, задержка роста и развития, проблемы со зрением, потеря вкуса и обоняния, депрессия, проблемы с кожей и волосами, повышенная уязвимость к инфекциям. Организм не накапливает цинк, поэтому его нужно регулярно получать с едой или добавками.

На усвояемость организмом цинка негативно влияет злоупотребление алкоголем. Кроме того, дефицит микроэлемента чаще всего можно наблюдать у вегетарианцев или людей, длительно придерживающихся строгих ограничений в питании.

Очень важно следить за уровнем цинка беременным и кормящим женщинам.

В каких продуктах содержится цинк

Цинк содержится в большом количестве продуктов, включая мясо, птицу, рыбу, молочные продукты, яйца, орехи, семена, зеленые овощи, фрукты и ягоды. Наибольшее количество цинка содержится в морепродуктах, таких как устрицы, креветки и кальмары.

Цинк помогает:

укреплять иммунную систему

улучшает зрение

способствует здоровью кожи и волос

улучшает настроение и уменьшает риск различных заболеваний, таких как диабет, артериосклероз и рак

