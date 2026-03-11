- Дата публикации
-
- Категория
- Здоровье
- Количество просмотров
- 395
- Время на прочтение
- 1 мин
Как понять, что в организме дефицит цинка и чем его восполнить
Запасы цинка могут истощать прием алкоголя, нерациональное питание и прием некоторых медикаментов.
Цинк — один из ключевых микроэлементов, участвующий в более чем 300 ферментативных реакциях.
Недостаток цинка может привести к различным проблемам со здоровьем, таким как ослабление иммунной системы, задержка роста и развития, проблемы со зрением, потеря вкуса и обоняния, депрессия, проблемы с кожей и волосами, повышенная уязвимость к инфекциям. Организм не накапливает цинк, поэтому его нужно регулярно получать с едой или добавками.
На усвояемость организмом цинка негативно влияет злоупотребление алкоголем. Кроме того, дефицит микроэлемента чаще всего можно наблюдать у вегетарианцев или людей, длительно придерживающихся строгих ограничений в питании.
Очень важно следить за уровнем цинка беременным и кормящим женщинам.
В каких продуктах содержится цинк
Цинк содержится в большом количестве продуктов, включая мясо, птицу, рыбу, молочные продукты, яйца, орехи, семена, зеленые овощи, фрукты и ягоды. Наибольшее количество цинка содержится в морепродуктах, таких как устрицы, креветки и кальмары.
Цинк помогает:
укреплять иммунную систему
улучшает зрение
способствует здоровью кожи и волос
улучшает настроение и уменьшает риск различных заболеваний, таких как диабет, артериосклероз и рак
