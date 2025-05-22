Как понять, что вы стареете правильно: эксперты по долголетию выделили 5 важных признаков

Пенсионеры / © Pixabay

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Здоровое старение- это не только о продолжительности жизни, но и о качестве жизни в каждом ее возрасте. Как говорят эксперты, важнее не количество лет, а то, как вы их проживаете.

Об этом пишет Yahoo.

«Здоровое старение — это о том, чтобы с возрастом становиться сильнее и увереннее в себе, а не бороться со временем», — говорит доктор Микаэла Роббинс, медсестра и эксперт по гормонам и долголетию. Она подчеркивает, что здоровое старение — это принятие времени с энергией и любовью к себе.

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Как выглядит здоровое старение

Доктор Кристина Дель Торро Бадесса, врач по неотложной медицине и эксперт по долголетию, замечает: здоровое старение видно по энергии, настроению и отношению человека. Такие люди имеют силу наслаждаться ежедневными делами, они интересны к новому и смотрят в будущее с оптимизмом. Для них важны здоровое питание, регулярные физические упражнения (которые включают силу, гибкость и функциональные движения), полноценный сон, гормональный баланс, управление стрессом и положительные отношения с другими.

Гены влияют на то, как мы стареем, но лишь на 20-30%. Основная роль в этом принадлежит образу жизни и окружающей среде. Именно ежедневные привычки — питание, активность, сон, уровень стресса, а также вредные привычки — решают, как будет протекать старение. Этот процесс объясняет эпигенетика — наука о том, как поведение и внешние факторы меняют активность генов.

5 незаметных признаков, что вы стареете здорово

Вы сохраняете физическую силу и подвижность

Легкость в повседневных движениях — ходьбе, подъеме по лестнице, ношении тяжестей — сигнализирует о здоровом старении. Сила, баланс и выносливость помогают оставаться независимым и заниматься любимыми делами. Активный образ жизни не только поддерживает здоровье, но и делает вашу жизнь полноценной.

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Вы остаетесь любознательными и с острым умом

С годами память и мышление могут ослабевать, но те, кто стареет здорово, остаются бдительными, продолжают учиться, интересуются новым, играют в головоломки, читают. Это поддерживает независимость и дарит удовольствие.

Вы эмоционально устойчивы и имеете позитивный взгляд на жизнь

Эмоциональная устойчивость помогает снижать уровень стресса, улучшает психическое здоровье и делает жизнь счастливее. Позитивный настрой также поддерживает прочные социальные связи, уменьшает чувство одиночества и депрессии.

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У вас крепкие социальные связи

Даже небольшое, но поддерживающее сообщество помогает чувствовать себя нужным и защищенным. Социальная активность, волонтерство, общение с родными способствуют лучшему эмоциональному состоянию и могут увеличить продолжительность жизни.

Вы увлечены своими хобби и имеете цель

Ощущение цели в жизни связано с лучшим здоровьем и долголетием. Хобби, уход за внуками, садоводство или любая деятельность, приносящая радость и структуру в день, помогает оставаться активным и довольным.

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