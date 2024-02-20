Как после 40 лет не прибавить в весе: маленькая хитрость, о которой мало кто знает

Обычно после сорока лет возникает проблема быстрого набора веса. Это вызвано тем, что в этот возрастной период начинается замедление обмена веществ. Однако с этой проблемой достаточно легко справиться. Рассказываем, что нужно сделать, чтобы не набирать лишние килограммы после сорока.

Почему с возрастом замедляется метаболизм

Обмен веществ или метаболизм – это процесс в нашем организме, превращающий употребленную пищу и напитки в энергию. И даже когда мы ничего не делаем или отдыхаем, наше тело нуждается в энергии, чтобы поддерживать все процессы жизнедеятельности на должном уровне. А количество калорий, которые мы сжигаем в состоянии покоя, зависит от нашего образа жизни. И если он неверен, то и обмен веществ будет нарушаться.

С течением времени все процессы нашего организма замедляются, это касается и метаболизма. Люди в зрелом возрасте начинают терять мышечную ткань, а жировая, напротив, нарастает быстрее. Именно поэтому начинаются проблемы с лишним весом. Но если соблюдать простые правила и выполнять несложные физические упражнения, то такой неприятности можно легко избежать.

Как не набрать вес после 40 и ускорить метаболизм

Умеренные физические нагрузки. Крайне важно включать в свой распорядок дня физическую активность. Это может быть зарядка, длительные прогулки на свежем воздухе или умеренные кардио-нагрузки. Тогда в организме будут запускаться процессы сжигания калорий и наращивание мышц даже тогда, когда вы будете просто отдыхать.

Крайне важно включать в свой распорядок дня физическую активность. Это может быть зарядка, длительные прогулки на свежем воздухе или умеренные кардио-нагрузки. Тогда в организме будут запускаться процессы сжигания калорий и наращивание мышц даже тогда, когда вы будете просто отдыхать. Сбалансированный и питательный завтрак. Питание играет важную роль в обмене веществ и процессах быстрого похудения. Врачи-диетологи рекомендуют на завтрак есть продукты с высоким содержанием белка, цельнозерновой хлеб, фрукты, овощи, зеленые листовые салаты. Такая пища хорошо насыщает, заряжается энергией на длительный промежуток времени, положительно влияет на обмен веществ. Наибольшее количество белка содержится в курятине, индейке, рыбе, субпродуктах, морепродуктах, яйцах, бобовых и орехах.

Питание играет важную роль в обмене веществ и процессах быстрого похудения. Врачи-диетологи рекомендуют на завтрак есть продукты с высоким содержанием белка, цельнозерновой хлеб, фрукты, овощи, зеленые листовые салаты. Такая пища хорошо насыщает, заряжается энергией на длительный промежуток времени, положительно влияет на обмен веществ. Наибольшее количество белка содержится в курятине, индейке, рыбе, субпродуктах, морепродуктах, яйцах, бобовых и орехах. Снижение стресса. Надо стараться избегать стрессовых ситуаций, потому что это прямо влияет на физическое здоровье и проблемы с лишним весом. Постоянный стресс приводит к замедлению обмена веществ, поэтому идет более быстрый набор лишнего веса. Врачи и психологи советуют заниматься медитациями, больше гулять на природе и иметь какие-то приятные хобби. Это все нивелирует стрессовые состояния, успокаивает нервы и дарит чувство покоя и счастья.

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