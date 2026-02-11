Как повысить уровень коллагена: 12 продуктов для здоровья кожи и костей

Упругая кожа / © www.credits

Коллаген — один из ключевых белков в организме человека. Именно он отвечает за прочность костей, эластичность кожи и подвижность суставов. И хотя с возрастом его синтез уменьшается, частично поддержать уровень можно благодаря питанию.

Об этом сообщило видение verywellhealth.

Что стоит включить в меню

Эксперты назвали 12 продуктов, которые содержат коллаген или способствуют его синтезу.

Костный бульон. Его готовят путем длительной варки костей говядины, птицы или свинины. Содержание коллагена зависит от рецептуры, а отдельные анализы показывают показатели на уровне 17,9-20,4%.

Морепродукты. Коллаген содержится в коже, чешуе, костях рыбы. Полезны лосось с кожей, а также сардины и анчоусы. В моллюсках — в частности в устрицах и креветках — много цинка, важного для синтеза коллагена.

Птица. Кожура и мясо на кости содержат больше коллагена, чем куриная грудка. Куриные лапки или бедра — особенно богаты им.

Субпродукты. говяжий рубец, свиная и говяжья кожа, воловий хвост, свиные уши и куриные лапки — продукты с высоким содержанием соединительных тканей.

Молочные продукты. Хотя они не содержат коллагена, это полноценный белок, который дает организму все аминокислоты для его синтеза.

Фасоль, горох и чечевица обеспечивают белок, цинк и железо — ключевые элементы для синтеза коллагена .

Соя. Содержит полноценный белок и изофлавоны, которые могут поддерживать выработку коллагена. Продукты: тофу, темпе, мисо, соевое молоко, эдамаме.

Листовая зелень Шпинат, капуста, кейл и другая зелень обеспечивают аминокислоты и витамин С — один из необходимых компонентов для формирования коллагеновых структур.

Цитрусовые. Апельсины, грейпфрут, лимоны и лаймы — источники витамина С. Его недостаток может влиять на заживление ран из-за снижения выработки коллагена.

Клубника, ежевика и малина богаты витамином С и антиоксидантами, которые помогают восстанавливать ткани после повреждений, в том числе вызванных солнцем .

Болгарский перец , особенно красный, желтый и оранжевый — они содержат больше витамина С, чем зеленый.

Киви. Один плод обеспечивает более 75% суточной нормы витамина С. Один плод обеспечивает более 75% суточной нормы витамина С.

Почему это важно

Во время пищеварения коллаген частично расщепляется, но эти фрагменты организм может использовать для собственного синтеза. Продукты с высоким содержанием омега-3, белков и витамина С положительно влияют на поддержание здоровой кожи и опорно-двигательной системы.

