Как позаботиться о себе, если у вас сердечно-сосудистые заболевания

Как позаботиться о себе, если у вас сердечно-сосудистые заболевания

Позаботьтесь о своем сердце в условиях войны.

Из-за войны украинцы находятся в состоянии постоянного стресса. Такое состояние может провоцировать обострение хронических сердечно-сосудистых заболеваний.

Минздрав публикует информацию, как позаботиться о своем сердце в условиях войны.

Также напоминаем, что украинцы могут получить бесплатную медицинскую консультацию через контакт-центр Минздрава по единственному бесплатному номеру:

0 800 60 20 19.

Напомним, в аптечные учреждения Украины начала поступать новая партия левотироксина – препарата, используемого для тиреоидной терапии, передает Минздрав.

В Украину поступило более 213 тыс. упаковок препарата L-тироксин от «Берлин-Хеми».