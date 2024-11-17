Как пожилым людям защитить кишечник и желудок от заболеваний: 3 шага к крепкому здоровью

Эти простые шаги являются ключевыми для здоровья желудочно-кишечного тракта у пожилых людей.
У пожилых людей кишечник и желудок работают медленнее, поэтому следует помогать этим органам, чтобы они могли нормально функционировать, хорошо переваривать пищу и усваивать все питательные вещества. Рассказываем, какие три важнейших шага для надлежащего функционирования ЖКТ.
Как наладить надлежащую работу желудка и кишечника людям пожилого возраста
- Шаг №1. Речь идет прежде всего о питании. Врачи рекомендуют людям пожилого возраста исключить из своего рациона сладости, консервы и изделия из белой муки. Вместо этого употреблять больше овощей, фруктов, ягод и орехов.
- Шаг №2. Медики советуют людям за 60 ужинать не позже 18 часов. Еда должна быть легкой и питательной, чтобы хорошо усваивалась. Не нужно есть вечером жирные, острые или слишком соленые блюда. На ужин лучше употреблять овощные салаты, курицу, индейку или рыбу.
- Шаг №3. Помимо питания на пищеварение хорошо влияют умеренные физические нагрузки. Людям пожилого возраста рекомендовано после еды прогуливаться на свежем воздухе и избегать лежания на диване.
Медики предостерегают, что пожилым людям необходимо крайне внимательно следить за опорожнением кишечника, которое должно быть регулярным. Если с этим возникают проблемы, нужно обязательно обращаться за помощью к специалистам.
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