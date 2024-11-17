Как пожилым людям защитить кишечник и желудок от заболеваний: 3 шага к крепкому здоровью

У пожилых людей кишечник и желудок работают медленнее, поэтому следует помогать этим органам, чтобы они могли нормально функционировать, хорошо переваривать пищу и усваивать все питательные вещества. Рассказываем, какие три важнейших шага для надлежащего функционирования ЖКТ.

Как наладить надлежащую работу желудка и кишечника людям пожилого возраста

Шаг №1. Речь идет прежде всего о питании. Врачи рекомендуют людям пожилого возраста исключить из своего рациона сладости, консервы и изделия из белой муки. Вместо этого употреблять больше овощей, фруктов, ягод и орехов.

Речь идет прежде всего о питании. Врачи рекомендуют людям пожилого возраста исключить из своего рациона сладости, консервы и изделия из белой муки. Вместо этого употреблять больше овощей, фруктов, ягод и орехов. Шаг №2. Медики советуют людям за 60 ужинать не позже 18 часов. Еда должна быть легкой и питательной, чтобы хорошо усваивалась. Не нужно есть вечером жирные, острые или слишком соленые блюда. На ужин лучше употреблять овощные салаты, курицу, индейку или рыбу.

Медики советуют людям за 60 ужинать не позже 18 часов. Еда должна быть легкой и питательной, чтобы хорошо усваивалась. Не нужно есть вечером жирные, острые или слишком соленые блюда. На ужин лучше употреблять овощные салаты, курицу, индейку или рыбу. Шаг №3. Помимо питания на пищеварение хорошо влияют умеренные физические нагрузки. Людям пожилого возраста рекомендовано после еды прогуливаться на свежем воздухе и избегать лежания на диване.

Медики предостерегают, что пожилым людям необходимо крайне внимательно следить за опорожнением кишечника, которое должно быть регулярным. Если с этим возникают проблемы, нужно обязательно обращаться за помощью к специалистам.

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