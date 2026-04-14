Киви приобретает популярность как один из самых питательных фруктов благодаря высокому содержанию витамина С, клетчатки и антиоксидантов. Эксперты объясняют, как он влияет на организм, сколько его стоит есть и безопасно ли употреблять вместе с кожурой.

Об этом сообщило издание Daily Mail.

По пищевым характеристикам киви считают универсальным продуктом. Один плод среднего размера содержит примерно 40-50 калорий, имеет минимальное содержание жира (менее 1 г) и одновременно обеспечивает около 2-3 г клетчатки. Это делает его легким дополнением к рациону без существенного влияния на калорийность питания.

Кроме этого, фрукт богат витаминами С, К и Е, калием и антиоксидантами. Содержание витамина С в одном киви может равняться или даже превышать суточную норму, что важно для поддержания иммунной системы, усвоения железа и синтеза коллагена. Антиоксиданты, в свою очередь, помогают защищать клетки от повреждений.

Диетолог Никола Ладлам-Рейн советует употреблять один-два киви в день. По ее словам, такое количество позволяет получить пользу без избытка фруктовых сахаров. Регулярное потребление может способствовать нормальной работе кишечника благодаря сочетанию клетчатки и фермента актинидина, который помогает расщеплять белки и улучшает пищеварение. Именно поэтому киви иногда рекомендуют как дополнение после белковой пищи.

Исследования также показывают, что употребление одного-двух киви ежедневно может облегчить запоры и улучшить регулярность опорожнения кишечника. В отдельных рекомендациях, подготовленных при участии экспертов Королевского колледжа Лондона, киви названо естественным средством для поддержки пищеварения наряду с другими продуктами, богатыми клетчаткой.

Отдельное внимание привлекает вопрос кожуры. Она съедобна и содержит дополнительное количество клетчатки и антиоксидантов — по некоторым оценкам, это может увеличить общее потребление клетчатки из фрукта до 50%. В то же время из-за ворсистой текстуры зеленой кожуры она может быть неприятной на вкус или вызвать раздражение у людей с повышенной чувствительностью. В таком случае специалисты советуют выбирать золотые сорта киви, которые имеют более тонкую и гладкую кожуру. В любом случае фрукт нужно тщательно мыть перед употреблением.

Что касается сортов, зеленые киви являются более распространенными и содержат больше клетчатки, имеют более кислый вкус и более низкий уровень сахара. Золотые — более сладкие, менее кислые и часто содержат больше витамина С на порцию. Выбор между ними зависит от вкусовых предпочтений и пищевых целей.

Кроме влияния на пищеварение, есть данные небольших исследований, которые свидетельствуют о возможном положительном эффекте киви на сон. Это связывают с содержанием серотонина и антиоксидантов, однако эксперты отмечают: эти результаты требуют дальнейшего подтверждения и не стоит рассматривать киви как основное средство для борьбы с бессонницей.

Также киви могут помогать контролировать аппетит благодаря клетчатке и естественной сладости. В то же время специалисты подчеркивают, что ни один продукт сам по себе не обеспечивает похудение — эффект возможен только в рамках сбалансированного питания.

Киви также рекомендуют сочетать с продуктами, богатыми железом, в частности с бобовыми, семечками или овсянкой. Благодаря высокому содержанию витамина С фрукт способствует лучшему усвоению этого микроэлемента.

В то же время эксперты предостерегают: людям, которые принимают препараты для разжижения крови, стоит проконсультироваться с врачом из-за содержания витамина К. Также возможны аллергические реакции у тех, кто имеет чувствительность к латексу, из-за сходства белков.

