Как правильно готовить картофель, чтобы не повышать уровень сахара в крови: есть один секрет

Какой картофель меньше повышает уровень сахара в крови — вареный или запеченный?

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Способ приготовления картофеля существенно влияет на его гликемический индекс. В частности, запекание может значительно повысить этот показатель, тогда как варка и последующее охлаждение помогают его снизить.

Об этом пишет французское издание 750g.

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Картофель является одним из самых распространенных продуктов питания, однако люди, следящие за весом или уровнем сахара в крови, нередко ограничивают его потребление. Причина заключается в высоком содержании крахмала, скорость усвоения которого зависит, в частности, от способа термической обработки.

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Важную роль играет и сорт картофеля. Например, сорта с плотной мякотью, такие как «Шарлотта» или «Амандин», могут стать лучшим выбором для тех, кто стремится контролировать гликемический индекс продуктов.

Почему запеченный картофель сильнее повышает уровень сахара

Во время запекания картофель подвергается воздействию высокой температуры, которая часто достигает 200 °C. В результате сухого нагрева из клубней испаряется влага, а крахмал становится более доступным для пищеварительных ферментов.

В результате гликемический индекс запечённого картофеля может приближаться к 95. Это высокий показатель, свидетельствующий о способности продукта быстро повышать уровень глюкозы в крови.

Как правильно варить картофель

Варка в воде или приготовление на пару считаются лучшими способами для сохранения более умеренного гликемического индекса. В отличие от запекания, температура при таком приготовлении обычно не превышает 100 °C.

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Специалисты советуют варить картофель целиком, не снимая кожуры. Это помогает сохранить часть клетчатки, которая способствует более медленному пищеварению.

Гликемический индекс картофеля, сваренного в кожуре, согласно приведенным данным, составляет примерно 65–70.

Как охлаждение картофеля влияет на его гликемический индекс

Еще один способ снизить влияние картофеля на уровень сахара в крови — охладить его после приготовления.

Если отваренный картофель оставить в холодильнике не менее чем на 24 часа, часть крахмала изменяет свою структуру и превращается в так называемый резистентный крахмал.

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Он хуже усваивается в тонком кишечнике и становится питательной средой для полезных бактерий кишечной микробиоты.

По данным издания, гликемический индекс охлажденного картофеля может снижаться примерно до 50. При этом часть резистентного крахмала сохраняется даже после повторного разогрева.

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