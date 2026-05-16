Как правильно ходить чтобы похудеть: фитнес-тренер назвал идеальный темп для сжигания жира

Ходьба является самым оптимальным способом избавиться от лишних килограммов, поскольку она не истощает организм и позволяет сохранять бытовую активность в течение дня.

Об этом рассказал фитнес-тренер Виктор Мандзяк на своей странице в Facebook.

По словам эксперта, час быстрой ходьбы способен сжечь от 250 до 300 калорий, что вполне сравнимо с полноценной силовой тренировкой в зале. Кроме того, этот вид активности является максимально доступным: ходить можно где угодно — в парке, торговом центре или просто по дороге домой.

«Ходьба не утомительно, соответственно не снижает бытовую активность», — отмечает Мандзяк.

Основная сложность похудения состоит в том, что человеческий организм эволюционно запрограммирован сопротивляться потере веса. Он повышает аппетит и пытается сделать любую мускульную работу максимально экономной, чтобы сберечь стратегические запасы энергии.

«Организм похудальщика делает мускульную работу более экономной. Это означает, что твои мышцы будут работать так же, как раньше, но будут сжигать меньше калорий», — объясняет специалист.

В частности, исследования показывают, что при неспешной ходьбе потерявший вес человек сжигает на 26% меньше калорий, чем обычно, именно через этот адаптивный механизм.

Чтобы обойти этот защитный барьер, тренер советует сменить темп. Если прогулка будет энергичной и моторной, мышцы станут экономнее всего на 9%. Это заставляет организм тратить гораздо больше энергии.

«Быстрая ходьба не только позволяет сжечь больше калорий, но и бережет драгоценное время. Прогуливаясь в быстром темпе, ты препятствуешь попытке организма экономить калории, вынуждаешь его сжигать их больше», — отмечает Мандзяк.

Какой темп считать быстрым

Для среднестатистического человека скорость 4-5 км/ч наиболее экономна, но для похудения нужно двигаться быстрее. В то же время тренер замечает, что понятие «быстро» индивидуально для каждого.

«Мы должны понимать, что 3 км/ч для нетренированного человека, который на себе носит десятки лишних килограммов — это уже быстро и достаточно интенсивно», — заключает эксперт.

Итак, главный секрет успешного похудения с помощью ходьбы — это выбор собственного комфортно быстрого темпа, который заставит тело активно тратить запасы энергии вместо того, чтобы их накапливать.

Некоторые исследования показывают, что люди, которые тренируются утром, имеют более низкий индекс массы тела и меньшую талию, чем занимающиеся позже. Есть и дополнительный эффект, утреннее движение часто влияет на пищевые решения в течение дня и делают их более осознанными.

Также движок помогает стабилизировать циркадные ритмы — внутренние часы организма, которые регулируют сон и пробуждение.

