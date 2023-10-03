Как правильно медитировать: советы для начинающих и польза от занятий

Медитация – отличная практика, чтобы успокоиться и вернуть ясность мыслям, особенно во время полномасштабной войны. Существует множество видов медитаций, поэтому можно выбрать ту, которая придется по душе именно вам. Занятия в среднем продолжаются 15 минут и оказывают положительное влияние на вегетативную нервную систему, регулируют работу внутренних органов и сосудистые обменные процессы.

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Медитация практикуется людьми уже на протяжении тысяч лет и заключается в фокусировании разума на определенном объекте, мысли или деятельности. Таким образом, тренируются внимание, осознание и можно достичь психологически ясного, спокойного и стабильного состояния.

Сначала люди медитировали для углубления понимания священных и мистических сил жизни. А сегодня медитируют, чтобы расслабиться и снизить уровень стресса, избавиться от тревог, упорядочить мысли, улучшить концентрацию, память и интеллект.

Как правильно медитировать

Правильный выбор техники медитации зависит от личных предпочтений. Заниматься можно как с открытыми, так и с закрытыми глазами, сидя, стоя, лежа и даже во время ходьбы. Есть стереотип, что во время медитации обязательно сидеть в позе лотоса. На самом деле это не так, ведь такая поза не для всех удобна.

Главное правило при медитации – сохранять позвоночный столб прямым, а грудную клетку – свободной. Дыханию ничего не должно мешать, а тело должно быть максимально расслабленным.

Например, можно сесть на стул, опершись на спинку и закрыв глаза. Спина должна быть прямой, а не наклоненной вперед или назад. Позвоночник должен образовывать прямой угол с поверхностью, на которой вы сидите.

Далее нужно просто дышать, расслаблять мышцы друг за другом и отпускать мысли. Во время медитации следует сохранять привычный темп дыхания. То есть не стоит пытаться делать более длинные или более глубокие вдохи, если это неудобно для вас, или во время этого чувствуется напряжение.

Медитация с ароматом/Фото: Unsplash

Отпустить мысли во время медитации – звучит достаточно просто, но это бывает нелегко. Однако не стоит переживать, ведь это умение появляется с опытом. Это нормально, когда во время первых занятий в голове будут появляться разные воспоминания, фантазии, отвлекающие от процесса расслабления. В этом случае следует переключать свое внимание на дыхание. Впоследствии человек способен научиться погружаться в покой независимо от возникающих и исчезающих мыслей.

Лучшее время для медитации – утро, ведь в эту пору мысли еще двигаются медленно или вообще отсутствуют, а тело расслабленное и спокойное. Однако можно медитировать и вечером, чтобы лечь спать с "чистым" мозгом после стрессового дня. Что касается продолжительности медитации, это очень индивидуально. Кому-нибудь может хватить и 15 мин. занятия для хорошего самочувствия, а кому-то может понадобиться час, а то и больше.

Медитация для начинающих

Если вы решили начать заниматься медитацией, то есть являетесь начинающим, полезно будет обратиться к соответствующему учителю, чтобы практики были эффективными. Ведь на занятии с профессионалом можно сразу узнать то, до чего можно долго доходить самостоятельно.

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Однако медитировать можно и самостоятельно, например благодаря тематическим роликам на YouTube с голосовым сопровождением. Да, это не классическая медитация, ведь видео побуждают мозг формировать картинки и образы, однако это неплохой старт.

Начинающим рекомендовано начинать медитацию с занятий длиной 3-5 мин, чтобы не заскучать и не потерять желание продолжать. Медитировать можно утром и вечером. Главное в занятиях – регулярность.

Сеанс медитации не обязательно должен происходить в полной тишине. Можно включить умиротворяющую музыку, особенно если вокруг много людей. Это поможет не отвлекаться. Создать атмосферу и помочь сосредоточиться могут разнообразные ароматы и свечи. Можно использовать практику с мантрами. Однако следует прислушиваться к самому себе, чтобы почувствовать, что способствует медитации, а мешает.

Помните, что от первых сеансов не стоит ждать молниеносного результата и чрезмерно пытаться его добиться. Ведь в погоне за эффектом вместо расслабления и покоя можно получить напряжение и разочарование.

Упражнение по медитации

Сядьте на стул. Следите, чтобы стопы полностью касались пола, а спина была ровной. Руки положите на колени. Не меняйте свою позу, ведь от этого зависит успех практики.

Сосредоточьтесь на дыхании и постарайся полностью расслабить тело, обратив внимание на напряженные его участки. Закройте глаза или сфокусируйте взгляд в одной точке. Начните мысленно отслеживать свое дыхание, и во время вдоха и выдоха произнося мысленно "вдох" – "выдох". Когда почувствуете, что в голове начали появляться посторонние мысли, сконцентрируйтесь на дыхании. Это усиливает работу префронтальной коры мозга и успокаивает центры стресса.

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Фиксируйте свои ощущения во время дыхания, а через несколько минут прекратите мысленно произносить "вдох" и "выдох". Сосредоточьтесь на ощущениях от дыхания – как поток воздуха входит и выходит через ноздри и рот, как живот и грудь расширяются и сужаются во время вдоха и выдоха. Если вы снова отвлеклись на посторонние мысли, то верните концентрацию на дыхание. Этот процесс тренирует самосознание и самоконтроль.

Дыхание во время медитации/Фото: Unsplash

Как медитация влияет на человека

Медитация оказывает положительное влияние на эмоциональное и физическое состояние человека. По поводу эмоционального состояния, то занятия помогают развить новый взгляд на стрессовые ситуации и получить навыки управления стрессом, повысить самосознание. Вы сможете научиться быть в моменте, то есть эмоционально присутствовать здесь и сейчас. Медитативные практики уменьшают негатывые эмоции, развивают воображение и творчество, повышают терпение и терпимость.

По поводу физической пользы от медитации, то она снижает уровень тревоги, помогает справиться с приступами астмы, в случае головной и хронической боли, в случае проблем со сном. Медитация также полезна для людей, у которых есть сердечные заболевания, высокое кровяное давление. Практики помогают в случае синдрома раздраженной толстой кишки.

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