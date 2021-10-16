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Как правильно мыть руки: практические советы

Как правильно мыть руки: практические советы

pixabay.com

Процедура поможет уменьшить риски заболевания.

Регулярное мытье рук — один из лучших способов удалить микробы и избежать заболеваний. Независимо от того, находитесь вы дома, на работе, в общественных местах или путешествуете.

Мыть руки нужно проточной водой с мылом — это самый эффективный способ. Так мы физически смываем грязь и вирусы. Лучше выбирать жидкое мыло, особенно в публичных местах или в офисе. Твердое мыло допускается дома, где им пользуется ограниченное количество людей.

Как делать это правильно

  • Увлажняем руки водой

  • Берем достаточное количество мыла

  • Трем ладони друг о друга, а также с тыльной стороны, между пальцами и поверхность ладони

  • Смываем руки проточной теплой водой

  • Вытираем руки одноразовой салфеткой или бумажным полотенцем

Мыть руки нужно хотя бы пять раз в день, но количество зависит от сферы деятельности человека и его привычек. прогулок. Это базовые правила гигиены.

Когда мыть руки

  • До, во время и после приготовления пищи

  • Перед едой

  • До и после ухода за теми, кто дома болеет

  • До и после обработки пореза или раны

  • После пользования туалетом

  • После смены подгузников или ухода за ребенком, который посещал туалет

  • После прикосновения к животному, корма для животных или отходов животного происхождения

  • После работы с кормами для домашних животных или лакомством для домашних животных

  • После касания к мусору

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