Как правильно мыть руки: практические советы

Процедура поможет уменьшить риски заболевания.
Регулярное мытье рук — один из лучших способов удалить микробы и избежать заболеваний. Независимо от того, находитесь вы дома, на работе, в общественных местах или путешествуете.
Мыть руки нужно проточной водой с мылом — это самый эффективный способ. Так мы физически смываем грязь и вирусы. Лучше выбирать жидкое мыло, особенно в публичных местах или в офисе. Твердое мыло допускается дома, где им пользуется ограниченное количество людей.
Как делать это правильно
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Увлажняем руки водой
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Берем достаточное количество мыла
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Трем ладони друг о друга, а также с тыльной стороны, между пальцами и поверхность ладони
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Смываем руки проточной теплой водой
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Вытираем руки одноразовой салфеткой или бумажным полотенцем
Мыть руки нужно хотя бы пять раз в день, но количество зависит от сферы деятельности человека и его привычек. прогулок. Это базовые правила гигиены.
Когда мыть руки
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До, во время и после приготовления пищи
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Перед едой
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До и после ухода за теми, кто дома болеет
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До и после обработки пореза или раны
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После пользования туалетом
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После смены подгузников или ухода за ребенком, который посещал туалет
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После прикосновения к животному, корма для животных или отходов животного происхождения
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После работы с кормами для домашних животных или лакомством для домашних животных
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После касания к мусору