Как правильно отдыхать после умственной активности: работающие способы

Отдых / © Credits

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Людям, которые подавляющее время занимаются активным интеллектуальным трудом, часто не умеют отдыхать. Необходимо научиться отпускать мнения, чтобы позволить организму перезагрузиться.

Об этом рассказал лайфкоуч Виталий Курсик для "РБК-Украина".

Умственный труд истощает так же, как и физический

Наверное, вы замечали, как после выходных или короткого отпуска может все равно ощущаться усталость? По словам коуча, ваше тело может физически лежать на диване, впрочем мозг не может «отпустить» многочисленное количество задач.

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«Когда ты живешь с ощущением, что твой мозг – это непрерывный сервер, обрабатывающий тысячи задач, решений, ответов и вопросов – поздравляю, ты не один. Работа умом – изнурительная штука. И что самое интересное - "отдохнуть" за лентой новостей или вечером с ноутом на коленях - невозможно. Это просто смена загрузки», — объясняет эксперт.

Именно поэтому важно, чтобы мозг мог полноценно переключать передачи. А пригодятся для этого нестандартные способы отдыха, которые направлены именно на релакс для головы.

Как правильно отдохнуть после умственной активности

Эксперт приводит несколько способов:

работа руками – это может быть физическая активность, домашние дела, творчество (лепка, рисование, садоводство, вязание, даже уборка или мытье посуды);

позволить себе "тупить" - не листать ленту, не читать, не смотреть кино, а просто лежать и смотреть в потолок. Без телефона, без задач, без обдумывания планов. По убеждению Курсика, речь не идет о лень 24/7, главное здесь — отпустить весь поток мыслей в голове. Ведь каждый из нас живой человек, а не робот.

отключить анализ – ничего не оценивать, а концентрироваться на природе, шуме и запахах вокруг, на своем дыхании;

смена среды - и даже полчаса прогулки в необычном месте позволят активировать перезагрузку системы.

хобби без пользы – оно не должно приносить ни денег, ни результата. Это не входит в ваш список обязательных «надо», а просто нравится. «Играешь на укулеле, складываешь пазлы или выращиваешь кактусы? Идеально», – говорит он.

день «информационного детоксикации» — без новостей, без разговоров, без обсуждения чужих проблем. Ваш отдых, объясняет специалист, это не вознаграждение после работы, а часть жизненного цикла;

физическая нагрузка — и мы говорим не о марафоне или походе в тренажерный зал, а о движении для своего удовольствия — ходьба, танцы, плавание. Такая нагрузка помогает разрядить напряжение в теле, которое скапливается после мозговой активности.

При этом Курсик не советует прибегать к просмотру кучи фильмов и сериалов, хаотического пролистывания лент или употребления алкоголя, чтобы «расслабиться».

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«Люди, которые работают „головой“ — устают порой еще сильнее, чем работающие физически. И если физическое тело можно положить на пляж или в гамак и оставить в покое, то с головой это сделать сложнее. Но для качественного отдыха вам именно это и нужно — положить свой мозг в гамак или на шезлонг и оставить его в покое», — резюмирует Виталий Курсик.

Ранее исследование, опубликованное в Journal of Occupational Health Psychology, доказало, что тип работы, которой мы занимаемся, влияет не только на уровень стресса или физическую усталость, но и на качество и количество сна.

Ученые проанализировали данные более 1000 работников за 10 лет и выявили три основных типа сна:

«Хорошие спящие» имеют регулярное расписание, засыпают быстро, не просыпаются ночью.

«Инсомнические спящие» — испытывают трудности с засыпанием, часто просыпаются или спят менее 6 часов.

«Спящие в выходные» — пытаются «догнать» сон в выходные или через дневную дрему.

Самые большие проблемы — среди людей с сидячей работой и работающих в ночные смены или по нерегулярному графику. Люди с сидячей работой на 37% чаще страдают симптомами бессонницы. Те, кто работает вне традиционных часов, на 66% чаще вынуждены «отсыпаться» в свободное время.

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