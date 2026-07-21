Как правильно пить холодную воду: врач дал важный совет

Напитки / © Unsplash

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В жаркие дни многие спасаются ледяной водой, однако такая привычка может вызвать неприятные симптомы. Врач объяснил, почему слишком холодные напитки иногда вредят пищеварению, вызывают головную боль и не дают никаких преимуществ для увлажнения организма.

Об этом пишет «Egeszseg Kalauz».

По словам врача Даниэля Немета из Университета Земмельвейса, очень холодные напитки могут временно замедлять работу желудка и кишечника. Поэтому у отдельных людей возникают вздутие живота, ощущение переполнения или даже спазмы.

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Чаще такие симптомы возникают у людей с синдромом раздраженного кишечника или другими заболеваниями пищеварительной системы, однако они могут появиться и у вполне здоровых людей.

Эксперт отмечает, что риск возрастает, если выпить большое количество очень холодной воды за короткое время.

Особенно внимательными к температуре напитков следует быть людям, страдающим мигренью, а также детям и пожилым людям.

По словам врача, резкий перепад температур может раздражать нервные окончания в горле, что в отдельных случаях способно спровоцировать головную боль или даже приступ, похожий на мигрень.

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Какой температуры должна быть вода

Специалист советует отдавать предпочтение прохладной, а не ледяной воде. Оптимальной считается температура около 16 градусов.

В то же время, врач отмечает, что холодная вода и вода комнатной температуры одинаково хорошо помогают поддерживать водный баланс. Ни одна из них не имеет преимущества по увлажнению организма.

После физической перегрузки температура тела увеличивается, потому очень прохладная вода создает значимый температурный контраст. Поэтому медик рекомендует подождать несколько минут после тренировки или выбрать менее холодный напиток.

Помогает ли холодная вода похудеть

Популярное мнение о том, что ледяная вода способствует быстрому похудению, имеет лишь частичную подоплеку.

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По словам Даниэля Немета, организм действительно тратит немного энергии, чтобы нагреть холодную воду до температуры тела, однако эти расходы настолько незначительны, что не могут оказать существенного влияния на вес.

В то же время, достаточное потребление жидкости может помочь быстрее почувствовать сытость и, соответственно, уменьшить количество пищи. Однако этот эффект связан с количеством выпитой воды, а не с ее температурой.

Как уберечься от жары — последние новости

Напомним, аномальная жара оказывает негативное влияние не только на физическое, но и на психическое здоровье. Многие ощущают усиление тревожности, раздражительности и панических атак. Особую опасность высокие температуры представляют для тех, кто принимает антидепрессанты, поскольку эти препараты нарушают терморегуляцию организма. Специалисты советуют пить больше воды, охлаждать помещение и обращаться за помощью к психологу при условии усиления симптомов.

К слову, жара является серьезным стрессом для сердечно-сосудистой системы. Чтобы оградить организм от перегрева, сосуды расширяются, а сердце начинает работать в усиленном режиме. Артериальное давление обычно падает.

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Такие изменения могут вызвать тахикардию, гипотензию, слабость и головокружение, а дополнительные физические нагрузки только приближают сердце к пиковым показателям.

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