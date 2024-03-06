Как правильно пить кофе, чтобы похудеть: лишний жир на теле исчезнет за считанные дни

Чтобы разогнать метаболизм и растопить жировую ткань на животе и ягодицах, нужно кофе пить только так.
Английские учёные доказали, что с помощью даже одной чашки кофе в день можно похудеть за короткий промежуток времени. Как происходит этот процесс? Кофе провоцирует превращение белой жировой ткани в бурый жир, который нам необходим для поддержания здоровья. Это здоровые жировые клетки, которые дают нашему организму достаточное количество энергии и тепла. А кофеин способен активно влиять на образование этих клеток, провоцируя сжигание излишней жировой ткани. Рассказываем, как правильно пить кофе, чтобы быстро и безопасно похудеть.
Как правильно пить кофе, чтобы ускорить обмен веществ и быстрее похудеть
- Нельзя пить кофе натощак. Если выпить кофе после приема пищи, он быстрее активирует обмен веществ и сжигание калорий. В противном случае напиток будет негативно влиять на слизистую желудка и кишечника. Утренний кофе, если его выпить после еды, ускоряет метаболизм на 12%. Так почему бы не воспользоваться таким простым, но очень эффективным способом для быстрого похудения.
- Кофе нужно пить перед физической активностью. Напиток следует выпивать за полчаса до силовых упражнений или физических нагрузок. Тогда уровень энергии организма повысится в разы, а заодно увеличится количество сжигаемых калорий.
- Похудеть помогает только черный кофе. Кофе с молоком, сливками, сахаром и другими добавками наоборот будет провоцировать набор лишних килограммов. Для похудения нужно пить черный кофе с умеренным количеством сахара или вообще заменить сахар на мед. Можно добавлять в напиток обезжиренное или растительное молоко.
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