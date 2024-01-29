Как правильно пить кофе, чтобы разогнать метаболизм и сжечь лишний жир на теле

Английские ученые провели ряд исследований и выяснили, что одна чашка кофе в день стимулирует превращение белой жировой ткани в бурый жир. А это не только способствует быстрому похудению, но и улучшает здоровье. Рассказываем, что такое бурый жир и как правильно пить кофе, чтобы разогнать метаболизм и сжечь лишние жировые отложения на теле.

Какая польза бурого жира для здоровья человека

Бурый жир, как объясняют ученые, это здоровые жировые клетки, которые нужны организму для выработки тепла и энергии. То есть, он полезен и крайне необходим для нас. Чем больше жировой ткани превратится в бурый жир, тем лучше для нашего здоровья и самочувствия. И тем скорее начнется сжигание лишних килограммов на теле.

В ходе эксперимента ученые определили количество бурого жира у испытуемых до того, как они пили кофе, а затем замерили количество тепла, которое выделяли их тела. Участники эксперимента, выпивавшие по одной чашке кофе, выделяли больше тепла. Поэтому ученые заключили, что кофеин активно влияет на образование бурого жира.

Как пить кофе, чтобы разогнать метаболизм и похудеть быстрее: важные правила

Не следует пить кофе натощак. Кофеин может отрицательно повлиять на слизистую кишечника и желудка. А если кофе пить после еды, то активирующийся обмен веществ и калории будут сжигаться быстрее. В течение дня метаболизм ускорится на 10–12%.

Кофеин может отрицательно повлиять на слизистую кишечника и желудка. А если кофе пить после еды, то активирующийся обмен веществ и калории будут сжигаться быстрее. В течение дня метаболизм ускорится на 10–12%. Надо пить напиток перед физическими нагрузками. Если выпить кофе за полчаса до упражнений, то кофеин повысит энергетическую активность организма. В результате всплеска энергии увеличится количество сжигаемых калорий.

Если выпить кофе за полчаса до упражнений, то кофеин повысит энергетическую активность организма. В результате всплеска энергии увеличится количество сжигаемых калорий. Следует пить только черный кофе. Любой кофейный напиток с добавлением сахара и молока может содержать в себе такое же количество калорий, как пирожное или булочка. Поэтому для похудения необходимо пить именно черный кофе, можно добавлять мед вместо сахара и обезжиренное молоко.

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