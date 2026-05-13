Как правильно принимать антибиотики: семь важных моментов

Ошибки при лечении могут снизить эффективность препарата, вызвать побочные реакции и даже привести к стойкости бактерий к лекарству. Именно поэтому важно знать основные правила приема антибиотиков и четко соблюдать рекомендации врача.

7 главных правил приема антибиотиков

Принимайте антибиотики только по назначению врача

Антибиотики действуют только против бактериальных инфекций. При простуде, гриппе или большинстве ОРВИ они не помогают, поскольку эти болезни имеют вирусное происхождение. Самолечение может быть опасным и способствовать развитию антибиотикорезистентности.

Не пропускайте дозы

Чтобы работать эффективно, в организме должна поддерживаться стабильная концентрация действующего вещества. Поэтому важно принимать лекарства в то время и с той периодичностью, которую назначил врач.

Не прекращайте лечение раньше времени

Многие перестают пить антибиотики сразу после улучшения самочувствия. Однако это одна из самых распространенных ошибок. Если прервать курс раньше времени, часть бактерий может выжить и снова вызвать инфекцию.

Обращайте внимание, антибиотики с едой или без

Некоторые препараты нужно принимать натощак, другие после еды. Это влияет на усвоение лекарства и риск раздражения желудка. Перед началом лечения обязательно прочтите инструкцию или уточните это у врача.

Не совмещайте антибиотики и алкоголь

Алкоголь при лечении антибиотиками нежелателен. Такое сочетание может усилить побочные эффекты — тошноту, слабость, головные боли или нагрузку на печень. Некоторые препараты вообще несовместимы со спиртным.

Не запивайте антибиотики всем подряд

Лучше всего запивать лекарства обычной водой. Молоко может усугублять усвоение отдельных антибиотиков, а кофе и энергетики иногда усиливают побочные реакции. Также нежелательно использовать грейпфрут или его сок, ведь он влияет на действие некоторых препаратов.

Не используйте старые антибиотики повторно

Препарат, помогший ранее, может быть неэффективным при другой инфекции. Кроме того, важны правильная дозировка и продолжительность лечения, которые определяет только врач.

Что можно и нельзя во время приема антибиотиков

Во время курса антибиотиков следует внимательно относиться к питанию и напиткам. Алкоголь лучше полностью исключить, поскольку он повышает риск побочных реакций. Молочные продукты иногда мешают усвоению препарата, поэтому их не рекомендуют употреблять одновременно с лекарством. Кофе в больших количествах может усиливать нервозность и ускоренное сердцебиение. А грейпфрут способен оказывать влияние на обмен некоторых медикаментов в организме.

Что делать, если пропустил дозу

Если вы пропустили прием антибиотика, примите таблетку сразу, как только упомянули об этом. Но если приближается время следующей дозы — не нужно удваивать количество препарата. Это не улучшит лечение, но может увеличить риск побочных эффектов.

Чтобы избежать пропусков, можно установить напоминание на телефоне или привязать прием лекарства к ежедневным привычкам, например завтраку или ужину.

Когда антибиотики не помогают

Антибиотики неэффективны против вирусов, поэтому не лечат простуду, грипп или COVID-19. Кроме того, неправильное использование препаратов может привести к антибиотикорезистентности — состоянию, когда бактерии перестают реагировать на лечение.

Чаще это случается из-за:

самолечение;

неправильная дозировка;

пропуски приема;

слишком частое использование антибиотиков;

преждевременное завершение курса.

Поэтому даже обычные бактериальные инфекции могут становиться более сложными для лечения.

FAQ

Можно ли упразднить антибиотики при улучшении?

Нет. Даже если симптомы практически исчезли, бактерии могут оставаться в организме. Поэтому решение о прекращении лечения принимает врач.

Нужны ли пробиотики?

В некоторых случаях врач может рекомендовать пробиотики для поддержания микрофлоры кишечника. Но самостоятельно назначать их себе не следует.

Сколько раз в году можно пить антибиотики?

Четкой нормы не существует. Антибиотики следует принимать только при необходимости и по назначению врача. Бесконтрольное использование повышает риск развития стойкости бактерий к препаратам.

