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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Здоровье
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Как правильно сбивать температуру: когда парацетамол может серьезно навредить

Не все препараты от температуры можно принимать одновременно, даже если хочется как можно скорее выздороветь.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Грубрина Анастасия Грубрина
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Как правильно сбивать температуру

Как правильно сбивать температуру / © Pexels

Во время лихорадки и простуды очень важно правильно подобрать лекарства и начать сбивать температуру только теми препаратами, которые дадут облегчение. В то же время нужно помнить, что цель терапии состоит в улучшении состояния больного, а не в обязательном достижении идеальных 36,6 градуса на термометре.

Об этом пишет Egészség Kalauz.

Как сбивать температуру у взрослых: самые важные правила

Перед началом сбивания температуры ко вниманию нужно принимать следующие показатели: возраст больного, массу тела, сопутствующие заболевания и лекарства, которые уже принимаются регулярно.

Главное правило безопасности — не совмещать разные нестероидные противовоспалительные средства. Например, одновременный прием ибупрофена и диклофенака не улучшит эффективность жаропонижающего эффекта, но существенно повысит угрозу желудочных кровотечений, образование язв и серьезной нагрузки на почки.

Частой ошибкой является миксование разных лекарств для того, чтобы быстрее выздороветь. Люди пьют горячие порошковые чаи, антибиотики и противовирусные вместе. Этого делать нельзя.

  • Парацетамол является безопасным жаропонижающим при правильной дозировке. Обычно он раздражает желудок меньше всех аналогов. Стандартная разовая доза для взрослых составляет 500–1000 мг с перерывом не менее 4–6 часов, а суточная норма чаще всего ограничивается 4000 мг.

Главная опасность заключается в риске тяжелого поражения печени при передозировке. Особенно осторожными нужно быть людям, которые злоупотребляют алкоголем, имеют заболевания печени или низкую массу тела. Парацетамол нельзя сочетать с горячими чаями против простуды, которые содержат это же вещество.

  • Ибупрофен, кроме жаропонижающего действия может раздражать слизистую желудочно-кишечного тракта, повышать риск язв или кровотечений, особенно у пациентов с гастроэнтерологическими проблемами.

Разовая доза обычно составляет 200–400 мг, а суточная не должна превышать 1200 мг. Препарат также влияет на почки, поэтому пациентам с обезвоживанием, рвотой, диареей или сердечно-сосудистыми патологиями следует принимать этот препарат с осторожностью.

Лучше всего — фиксировать время приема лекарства на бумаге или в телефоне, чтобы случайно не превысить дозировку. Если у вас есть хронические болезни или другие проблемы со здоровьем, сначала проконсультируйтесь с врачом, прежде чем сбивать температуру.

Анальгин и другие комбинации, которые лучше исключить

Метамизол (более известный как Анальгин) используют при сильной боли или стойкой высокой температуре, но его нельзя считать безопасным в комплексе с другими жаропонижающими. Назначать этот препарат должен только врач, поскольку есть высокие риски опасного поражения системы крови — агранулоцитоза.

Если после приема препарата у вас появляется боль в горле, озноб или язвы во рту, нужно немедленно прекратить прием и обратиться к врачу.

Кроме того, категорически запрещается сочетать различные нестероидные противовоспалительные средства — например, ибупрофен с аспирином, диклофенаком или напроксеном. Это не ускорит падение температуры, но может спровоцировать желудочные кровотечения и осложнения с почками.

Пациентам, пьющим малые дозы аспирина для защиты сердца, нужно согласовывать выбор жаропонижающих с кардиологом, поскольку ибупрофен может снижать защитные свойства аспирина.

Когда вызвать медиков из-за высокой температуры

Если после приема таблетки температура падает лишь частично или снова растет через несколько часов, это не означает, что нужно срочно вызвать врача — болезнь еще продолжается.

Помочь организму смогут обильное питье, прохладный воздух и покой.

Неотложная врачебная помощь нужна в ситуации, когда температура держится на критических отметках — 39–40 °C и выше в течение нескольких дней или сопровождается стремительным ухудшением общего состояния.

Также во внимании врача нуждаются ситуации, когда есть спутанность сознания, судороги, сильная головная боль, затрудненное дыхание, боли в груди или сыпь.

В особом внимании нуждаются люди старшего возраста, люди с иммунодефицитом или тяжелыми хроническими недугами, а также онкологией. Им следует обращаться к врачу уже при температуре 38 °C.

Что есть во время простуды

Напомним, что во время простуды правильное питание помогает укрепить иммунитет, уменьшить воспаление и ускорить выздоровление. Издание Verywell Health рекомендует потреблять куриный суп, цитрусовые, ягоды, брокколи, зеленый чай, имбирь, чеснок, куркуму, жирную рыбу и мед.

В то же время нужно ограничить кофеин, алкоголь, обработанные продукты и очень острую пищу. Если в течение трех дней не проходит температура, тяжелые симптомы или возникают проблемы с дыханием, необходимо срочно обратиться к врачу.

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