Как правильно спать: врачи предоставили 8 советов для здорового сна

Пока мы спим, мозг анализирует информацию прошедшего дня и готовится к следующему.
Здоровый сон повышает наше самочувствие в течение целого дня: защищает психическое и физическое здоровье, улучшает качество жизни.
Об этом сообщают в Минздраве.
Суточная нехватка сна приводит к раздражительности днем, а также негативно влияет на мышление, внимание, скорость реакции, креативность, способность работать и учиться, общаться с другими, контролировать эмоции и поведение и т.д. возникать сложности с концентрацией внимания, ухудшение успехов в обучении, а как результат — чувство стресса.
Итак, как правильно спать, чтобы улучшить качество жизни.
Откажитесь от яркого света
Чтобы подготовиться ко сну, организм должен получить сигнал о наступлении сумерек, затем за 1,5 часа до того, как лечь в постель, приглушите свет в комнате или используйте теплое свечение ночника. в тишине.
Ложитесь спать в проветренной комнате
Даже если на улице очень холодно – откройте окно на несколько минут и запустите свежий воздух в комнату. Это поможет налаживанию качественного сна.
Не переедайте перед сном
Ужинайте не позднее, чем за 3-4 часа до сна, однако не ложитесь спать голодными. кофе. Врачи советуют перед сном выпить теплой воды.
Отложите телефон
Отложите смартфон за час до сна. Его свет мешает мозгу производить мелатонин – гормон сна. А планшеты и ноутбуки стимулируют мозг работать, что усложняет успокоение.
Спите в комфортной одежде
Пижама, ночная рубашка, любимая футболка и т.д., чтобы одежда была изготовлена из натуральной ткани. Пуговицы или слишком грубые швы будут создавать дискомфорт во время сна.
Не забывайте о физической активности
Не упускайте любую возможность гулять пешком.
Ритуалы успокоения и расслабления
Медитация, дыхательные упражнения, самомассаж, чтение бумажной книги, принятие ванны – ритуалы, которые помогут расслабиться и настроиться на качественный сон. Не игнорируйте их.
Соблюдайте режим
По возможности ложитесь спать и вставайте каждый день в одно и то же время. Если планируете нарушить режим в выходные дни, старайтесь, чтобы разница с обычным расписанием не превышала час.
Если вам не удается заснуть в течение примерно 20 минут, займитесь чем-нибудь другим – почитайте или послушайте успокаивающую музыку. Когда почувствуете усталость, можно уже укладываться ко сну.
Напомним, здоровый сон влияет на красоту и здоровье ваших волос.
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