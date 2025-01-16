Как правильно спать: врачи предоставили 8 советов для здорового сна

Пока мы спим, мозг анализирует информацию прошедшего дня и готовится к следующему.

Здоровый сон повышает наше самочувствие в течение целого дня: защищает психическое и физическое здоровье, улучшает качество жизни.

Об этом сообщают в Минздраве.

Суточная нехватка сна приводит к раздражительности днем, а также негативно влияет на мышление, внимание, скорость реакции, креативность, способность работать и учиться, общаться с другими, контролировать эмоции и поведение и т.д. возникать сложности с концентрацией внимания, ухудшение успехов в обучении, а как результат — чувство стресса.

Итак, как правильно спать, чтобы улучшить качество жизни.

Откажитесь от яркого света

Чтобы подготовиться ко сну, организм должен получить сигнал о наступлении сумерек, затем за 1,5 часа до того, как лечь в постель, приглушите свет в комнате или используйте теплое свечение ночника. в тишине.

Ложитесь спать в проветренной комнате

Даже если на улице очень холодно – откройте окно на несколько минут и запустите свежий воздух в комнату. Это поможет налаживанию качественного сна.

Не переедайте перед сном

Ужинайте не позднее, чем за 3-4 часа до сна, однако не ложитесь спать голодными. кофе. Врачи советуют перед сном выпить теплой воды.

Отложите телефон

Отложите смартфон за час до сна. Его свет мешает мозгу производить мелатонин – гормон сна. А планшеты и ноутбуки стимулируют мозг работать, что усложняет успокоение.

Спите в комфортной одежде

Пижама, ночная рубашка, любимая футболка и т.д., чтобы одежда была изготовлена из натуральной ткани. Пуговицы или слишком грубые швы будут создавать дискомфорт во время сна.

Не забывайте о физической активности

Не упускайте любую возможность гулять пешком.

Ритуалы успокоения и расслабления

Медитация, дыхательные упражнения, самомассаж, чтение бумажной книги, принятие ванны – ритуалы, которые помогут расслабиться и настроиться на качественный сон. Не игнорируйте их.

Соблюдайте режим

По возможности ложитесь спать и вставайте каждый день в одно и то же время. Если планируете нарушить режим в выходные дни, старайтесь, чтобы разница с обычным расписанием не превышала час.

Если вам не удается заснуть в течение примерно 20 минут, займитесь чем-нибудь другим – почитайте или послушайте успокаивающую музыку. Когда почувствуете усталость, можно уже укладываться ко сну.

Напомним, здоровый сон влияет на красоту и здоровье ваших волос.

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